Ev Temizliği Hangi Karakter Özelliğini Ortaya Çıkarıyor?

Temizlik? Elbette önemli ama hayatta daha önemli şeyler de var: huzur, konfor, hayaller! Temizlik sırasında fazla kasmadan canın o an nereyi silmek ya da tozunu almak istiyorsa ona göre hareket ediyorsun. Her şey dört dörtlük olmasa da senin için yeterli ki önemli olan da bu! Ayrıca dağınıklığının içinde bile bir düzenin var senin!