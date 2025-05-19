Ev Temizliği Hangi Karakter Özelliğini Ortaya Çıkarıyor?
Ev temizliği deyip geçme! Kimimiz yerleri silmeden rahat edemezken kimimizse sadece gözle görülür tozları alıp geçiyoruz. Peki bu alışkanlıklarımız aslında kişiliğimiz hakkında ne söylüyor olabilir? Hazırsan başlayalım!
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1. Ev biraz dağınık ama vaktin kısıtlı. Ne yaparsın?
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2. En sevdiğin temizlik aracı hangisi?
3. Temizlik sonrası kendine ödülün ne?
4. Temizlik yaparken fonda ne olur?
5. Cam silmek deyince aklına ne geliyor?
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6. Çamaşır suyu kokusuna tepkini de alalım?
7. Temizlik tarzını nasıl tanımlarsın?
8. Temizlikte senin için en önemli adım hangisi?
9. Toz bezini en son ne zaman eline aldın?
Senin temizlik yaparken ortaya çıkan karakter özelliğin disiplin!
Sen temizlik yaparken rahatına düşkün yönün ağır basıyor!
Temizlik sırasına yaratıcı yönün ortaya çıkıyor!
Temizlik yaparken enerjik yönün beliriyor!
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