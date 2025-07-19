Ev İşleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?
Ev işleri… Kimileri için terapi gibi, kimileri içinse ertelenmesi gereken bir çile. Bu testte, temizlikten düzenlemeye ev işlerinde ne kadar başarılı olduğunu keşfedeceksin. Hiç merak etme, burası yargısız bir alan, tek amacımız biraz eğlenmek ve kendimizi tanımak. Hazırsan, şimdi dürüst olma zamanı! Bakalım ev işleriyle ilişkin kaç puanlık?
O zaman hazırsan başlıyoruz👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Evini hangisiyle süpürmeyi tercih edersin?
4. Temizlik yaparken en çok hangi bölgeye odaklanıyorsun?
5. Temizlik işlerini ertelendiğinde rahatsız oluyor musun?
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6. İtiraf et bize! Temizlik yapmayı gerçekten seviyor musun?
7. Evinde en temiz olması gereken yer neresi?
8. Peki, şu an evinin durumu ne?
9. Ne sıklıkla toz alıyorsun?
10. Son olarak, nevresim değiştirme sıklığını seç bize!
10 PUAN!
8 PUAN!
5 PUAN!
3 PUAN!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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