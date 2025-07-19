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Ev İşleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

etiket Ev İşleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 11:32

Ev işleri… Kimileri için terapi gibi, kimileri içinse ertelenmesi gereken bir çile. Bu testte, temizlikten düzenlemeye ev işlerinde ne kadar başarılı olduğunu keşfedeceksin. Hiç merak etme, burası yargısız bir alan, tek amacımız biraz eğlenmek ve kendimizi tanımak. Hazırsan, şimdi dürüst olma zamanı! Bakalım ev işleriyle ilişkin kaç puanlık? 

O zaman hazırsan başlıyoruz👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Evini hangisiyle süpürmeyi tercih edersin?

4. Temizlik yaparken en çok hangi bölgeye odaklanıyorsun?

5. Temizlik işlerini ertelendiğinde rahatsız oluyor musun?

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6. İtiraf et bize! Temizlik yapmayı gerçekten seviyor musun?

7. Evinde en temiz olması gereken yer neresi?

8. Peki, şu an evinin durumu ne?

9. Ne sıklıkla toz alıyorsun?

10. Son olarak, nevresim değiştirme sıklığını seç bize!

10 PUAN!

Sen bu işi çözmüşsün, hem de en üst seviyede! Detaylara gösterdiğin özen takdire şayan. Toz bırakmaz, mutfağı ve banyoyu ışıl ışıl yapar, nevresimlerini düzenli değiştirirsin. Her şeyin yeri belli, temizlik senin için bir angarya değil, adeta yaşam tarzı. Öyle ki, bu eve gelen biri yere çorapla değil, beyaz çorapla bile rahatça basabilir!  Senin gibi biriyle yaşamak temizlik açısından büyük şans. İşini şansa bırakmıyorsun ve bu titizliğin çevrene de ilham veriyor. Kısacası, sen temizlikte ustalaşmışsın. Bravo sana!

8 PUAN!

Tebrikler! Temizlik konusunda oldukça başarılısın. Evin genellikle düzenli, hangi alanın ne zaman temizlenmesi gerektiğini biliyorsun ve işlerini ertelememeye özen gösteriyorsun. Belki her köşeyi titizlikle temizlemiyorsun ama genel olarak ortam tertipli ve hijyenik. Toz alma, nevresim değiştirme gibi detaylara önem vermen seni bir adım öne çıkarıyor. Bu düzenli ve sorumluluk sahibi halin, hem seni hem de seninle yaşayanları eminiz çok rahat ettiriyordur. Ufak tefek eksiklerin olabilir ama sen kesinlikle bu temizlik işini çözmüşsün.

5 PUAN!

Ev işlerine karşı çok uzak değilsin, ama “mükemmeliyetçi” olduğunu da söyleyemeyiz. Özellikle yoğun geçen günlerde evin biraz dağınık kalması senin için sorun değil. Aslında doğru bir yerdesin: Hem kendini yormadan hem de düzeni elden bırakmadan ilerliyorsun. Biraz daha planlı olursan ya da rutin oturtursan çok daha keyifli hale getirebilirsin. Senin potansiyelin var, sadece temizlikle olan ilişkin biraz 'inişli çıkışlı'. Yani bize öyle geldi :)

3 PUAN!

Ev işleriyle pek aran yok gibi görünüyor… Belki de temizlik yapma fikri bile seni biraz yoruyor olabilir. Nevresimlerin ne zaman değiştiğini hatırlamıyor, toz alma işini “bir ara yaparım” diye sürekli erteliyor olabilirsin. Ama endişelenme, temizlik alışkanlığı zamanla gelişen bir şey. Belki de sana uygun yöntemleri ya da motivasyonu henüz keşfetmedin. Küçük adımlarla başlamak, sevdiğin bir müzikle temizlik yapmak ya da temizlik işlerini günlere bölmek işini kolaylaştırabilir. Unutma, herkesin tarzı farklı. Yeter ki kendi düzenini bul ve başlamak için doğru zamanı yakala.

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miray soysal
miray soysal
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