Ev İşleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

Ev işlerine karşı çok uzak değilsin, ama “mükemmeliyetçi” olduğunu da söyleyemeyiz. Özellikle yoğun geçen günlerde evin biraz dağınık kalması senin için sorun değil. Aslında doğru bir yerdesin: Hem kendini yormadan hem de düzeni elden bırakmadan ilerliyorsun. Biraz daha planlı olursan ya da rutin oturtursan çok daha keyifli hale getirebilirsin. Senin potansiyelin var, sadece temizlikle olan ilişkin biraz 'inişli çıkışlı'. Yani bize öyle geldi :)