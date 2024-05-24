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Ev Fiyatlarındaki Düşüş Çok Net Görüldü: Türkiye'den Yorumlar Düşündürdü

Ev Fiyatlarındaki Düşüş Çok Net Görüldü: Türkiye'den Yorumlar Düşündürdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.05.2024 - 17:10

ABD'de 18 yılda alınan fiyatın altına satılan evin değerinin değişimi düşündürdü.

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Konut fiyatları dünyada enflasyonla önce yükseliş trendine girerken, şimdilerde görülen düşüş ilgi çekiyor.

Konut fiyatları dünyada enflasyonla önce yükseliş trendine girerken, şimdilerde görülen düşüş ilgi çekiyor.

2006 yılında 550 bin dolara alınan bir evin fiyat değişimi bu şekilde görüldü.

2006 yılında 550 bin dolara alınan bir evin fiyat değişimi bu şekilde görüldü.

2024 yılında 537 bin 500 dolara satılan evin enflasyonla bugünkü parasal değeri 869 bin 649 dolar ediyordu.

2024 yılında 537 bin 500 dolara satılan evin enflasyonla bugünkü parasal değeri 869 bin 649 dolar ediyordu.

Paylaşımda, "San Francisco şehir merkezinde apartman satışı 2006 yılında 550 bin dolara satın alındı. 18 yıl sonra 537,5 bin dolara satıldı." ifadesi vurucu oldu.

Paylaşımda, "San Francisco şehir merkezinde apartman satışı 2006 yılında 550 bin dolara satın alındı. 18 yıl sonra 537,5 bin dolara satıldı." ifadesi vurucu oldu.
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Yapılan yorumlarda Türkiye'de de son dönemde görülen ev fiyatlarının enflasyon karşısındaki değer kaybına vurgu yapanlar görüldü.

Yapılan yorumlarda Türkiye'de de son dönemde görülen ev fiyatlarının enflasyon karşısındaki değer kaybına vurgu yapanlar görüldü.
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18 yılda değer kazanmak yerine değer kaybeden evin fiyatı,

18 yılda değer kazanmak yerine değer kaybeden evin fiyatı,
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Türkiye'de de görülür mü sizce?

Türkiye'de de görülür mü sizce?
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Ne dersiniz?

Ne dersiniz?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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