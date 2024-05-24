Ev Fiyatlarındaki Düşüş Çok Net Görüldü: Türkiye'den Yorumlar Düşündürdü
Ev Fiyatlarındaki Düşüş Çok Net Görüldü: Türkiye'den Yorumlar Düşündürdü
ABD'de 18 yılda alınan fiyatın altına satılan evin değerinin değişimi düşündürdü.
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Konut fiyatları dünyada enflasyonla önce yükseliş trendine girerken, şimdilerde görülen düşüş ilgi çekiyor.
2006 yılında 550 bin dolara alınan bir evin fiyat değişimi bu şekilde görüldü.
2024 yılında 537 bin 500 dolara satılan evin enflasyonla bugünkü parasal değeri 869 bin 649 dolar ediyordu.
Paylaşımda, "San Francisco şehir merkezinde apartman satışı 2006 yılında 550 bin dolara satın alındı. 18 yıl sonra 537,5 bin dolara satıldı." ifadesi vurucu oldu.
Yapılan yorumlarda Türkiye'de de son dönemde görülen ev fiyatlarının enflasyon karşısındaki değer kaybına vurgu yapanlar görüldü.
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18 yılda değer kazanmak yerine değer kaybeden evin fiyatı,
Türkiye'de de görülür mü sizce?
Ne dersiniz?
Yorumlarda buluşalım.
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