Eurovision'da Söylenmiş Aklımızda Kalan En iyi 16 Şarkı
Eurovision'da Söylenmiş Aklımızda Kalan En iyi 16 Şarkı
Eurovision Şarkı Yarışması geçmişten bugüne ülkemiz için oldukça önemli bir yarışmaydı ve o gün bütün Türkiye bu programı izlerdik. Biz ülkemiz adına çok güzel sonuçlar alsak da tüm milletlerin aklımızda kalan şarkıları oldu. İşte geçmişe bir bakış atalım...
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1. Loreen - Tattoo
2. Dancing Lasha Tumbai
3. Set Me Free
4. Brotherhood Of Man - Save Your Kisses For Me • TopPop
5. Duncan Laurence - Arcade (Lyric Video) ft. FLETCHER
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6. Voices
7. Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið) – Think About Things (Official Video)
8. Hadise - Düm Tek Tek (Düm Tek Tek)
9. Samanta Tina - The Moon is Rising
10. Albina - Tick-Tock
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11. Serhat - Say Na Na Na - San Marino
12. maNga - We Could Be The Same
13. Elina Born & Stig Rästa - Goodbye To Yesterday
14. Stay (ČIŪTO TŪTO)
15. Luke Black - Samo Mi Se Spava
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16. Andrew Lambrou - Break A Broken Heart
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