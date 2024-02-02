Eurovision'da Söylenmiş Aklımızda Kalan En iyi 16 Şarkı

Eurovision Şarkı Yarışması geçmişten bugüne ülkemiz için oldukça önemli bir yarışmaydı ve o gün bütün Türkiye bu programı izlerdik. Biz ülkemiz adına çok güzel sonuçlar alsak da tüm milletlerin aklımızda kalan şarkıları oldu. İşte geçmişe bir bakış atalım...