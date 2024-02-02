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Eurovision'da Söylenmiş Aklımızda Kalan En iyi 16 Şarkı

etiket Eurovision'da Söylenmiş Aklımızda Kalan En iyi 16 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 15:46

Eurovision Şarkı Yarışması geçmişten bugüne ülkemiz için oldukça önemli bir yarışmaydı ve o gün bütün Türkiye bu programı izlerdik. Biz ülkemiz adına çok güzel sonuçlar alsak da tüm milletlerin aklımızda kalan şarkıları oldu. İşte geçmişe bir bakış atalım...

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1. Loreen - Tattoo

2. Dancing Lasha Tumbai

3. Set Me Free

4. Brotherhood Of Man - Save Your Kisses For Me • TopPop

5. Duncan Laurence - Arcade (Lyric Video) ft. FLETCHER

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6. Voices

7. Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið) – Think About Things (Official Video)

8. Hadise - Düm Tek Tek (Düm Tek Tek)

9. Samanta Tina - The Moon is Rising

10. Albina - Tick-Tock

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11. Serhat - Say Na Na Na - San Marino

12. maNga - We Could Be The Same

13. Elina Born & Stig Rästa - Goodbye To Yesterday

14. Stay (ČIŪTO TŪTO)

15. Luke Black - Samo Mi Se Spava

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16. Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

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