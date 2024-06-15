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Euro 2024'te İspanya Rüzgarı: Az Sayıda Yıldız, Çok Sayıda Takım

etiket Euro 2024'te İspanya Rüzgarı: Az Sayıda Yıldız, Çok Sayıda Takım

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
15.06.2024 - 17:48

İspanya ve İspanyolca sevgim sebebiyle İspanya incelemelerinde daha torpilli olacağım sanırım. Haydi birlikte bakalım.

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İspanyol sahnesi açılıyor

İspanyol sahnesi açılıyor

İspanyol ekibi, Euro 2024'teki ilk maçında Hırvatistan ile Berlin'de karşı karşıya gelecek. Dört yıllık (aslında Euro 2020, covid-19 salgını nedeniyle 2021'de oynandığından beri üç) yıllık bir bekleyişin ardından İspanya, dördüncü Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Her iki takım da turnuvanın B Grubunu İtalya ve Arnavutluk ile paylaşıyor.

İspanya hangi geçmiş sonuçlarla bugüne geliyor?

İngiltere'de düzenlenen son turnuvada İspanya, yarı finalde İtalya'ya yenildi . Ev sahibine karşı final oynayan İtalyan ekibi, penaltı atışlarında galip gelerek ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan son maç, bundan sadece bir yıl önce, 18 Haziran 2023'te, Milletler Ligi finaliydi. Bu karşılaşmayı Luis de la Fuente'nin çalıştırdığı takım penaltılarda da 4-5 kazanmıştı.

İspanya'nın geçen yıl Rotterdam'da kazandığı Milletler Ligi finalinde olduğu gibi yine İspanyollardan daha fazlası (yaklaşık 10.000) olacak. “Hala o milli duyguyla ilgili zorlanıyoruz. Teknik direktör Luis de la Fuente, 'Ona sahip olmak bizim için zor' dedi. “Ama yavaş yavaş bu ülkenin gururunu yaşamaları bizim sorumluluğumuzdur. Zaferle daha iyi bir şekilde elde edilir. 'Bizi daha kitlesel bir şekilde takip etmeleri için nedenler vermeye çalışacağız.'

La Roja (İspanya A Milli Erkek Futbol Takımı)'nın bu hedefe giden yolunun ilk adımları çok tanıdık. Hırvatistan ve İtalya, Uluslar Kupası'nın son etabında ve son Avrupa Kupası'nda son 16 turunda ve yarı finalde de rakip oldu. Arnavutluk ile Modric'in 'turnuvanın en zor grubu' olarak tanımladığı grubu oluşturuyorlar.

Son zamanlarda pek çok geçişten sonra rakipler birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Dalic “Morata'ları var ve kanatlarda hızlı oyuncuları var. Daha hızlı bir oyuna sahipler.” diyerek dikkatinin nerede olduğunu ortaya koydu.

İşte, İspanya için kanatlarda fark yaratacak iki gencinin künyesi:

İşte, İspanya için kanatlarda fark yaratacak iki gencinin künyesi:

Lamine Yamal           

Doğum tarihi: 13 Temmuz 2007

Pozisyonu: Forvet

Kulüp: FC Barselona

Lamine Yamal, İspanya'da da Barselona'da sezonun sansasyonu. Genç Barça forveti, yalnızca kendisinden önce belirlenen erken gelişmişlik rekorunu kırmakla kalmadı, aynı zamanda takım arkadaşlarını da büyüledi : 'O, doğuştan özel bir yetenek,' dedi Barselona kaptanı Sergi Roberto ve teknik ekip. Bu bir döneme işaret edecek,' diye övdü onu Xavi. Lamine Yamal, futbolu ve kişiliğiyle (Robert Lewandowski'nin ara sıra yaşadığı kavgalara nasıl tahammül edeceğini biliyordu) Barselona'dan La Roja'ya atladı. Ve bir rekor daha: 16 yaş 57 günlükken İspanya adına Gürcistan'a karşı forma giyen ve gol atan en genç futbolcu oldu. Messi'nin 16 yaşında olduğu zamanı hatırlıyor musun? Yoksa Maradona mı? 16 yaşındayken oynadıklarını sorgulayan oldu mu...? De la Fuente’nin küçük Maradona'sı İspanya'nın mücevherlerinden biri olmayı hedefliyor.

Nico Williams

Doğum tarihi: 12 Temmuz 2002

Pozisyon: Forvet

Kulüp: Athletic Bilbao

Williams ailesinin en küçüğü İspanyol futbolunun mücevherlerinden biri. Genç yaşına rağmen takımı Athletic'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve birçok Avrupa kulübünün onun niteliklerine dikkat etmesini sağladı. Yıldızlarını satmayan kulübüyle şimdilik sözleşmesi bulunuyor. Athletic'in kazandığı Kupa finalinde maçın en iyi oyuncusu olarak kabul edildi. Iñiaki Williams ile kardeşliği;  Alaves maçı sonrasında zafere rağmen ikisi de takım arkadaşlarının kahkahaları arasında tartışmalarıyla gündem olmuştu. “Sonra eve geldik ve annem bizi azarladı” diye itiraf ettiler. Nico daha sonra bir televizyon programında ikisinin arasında gülerek 'Küçük olduğum için buna katlanmak zorunda kaldım' dedi.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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