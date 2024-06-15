Euro 2024'te İspanya Rüzgarı: Az Sayıda Yıldız, Çok Sayıda Takım

İngiltere'de düzenlenen son turnuvada İspanya, yarı finalde İtalya'ya yenildi . Ev sahibine karşı final oynayan İtalyan ekibi, penaltı atışlarında galip gelerek ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan son maç, bundan sadece bir yıl önce, 18 Haziran 2023'te, Milletler Ligi finaliydi. Bu karşılaşmayı Luis de la Fuente'nin çalıştırdığı takım penaltılarda da 4-5 kazanmıştı.

İspanya'nın geçen yıl Rotterdam'da kazandığı Milletler Ligi finalinde olduğu gibi yine İspanyollardan daha fazlası (yaklaşık 10.000) olacak. “Hala o milli duyguyla ilgili zorlanıyoruz. Teknik direktör Luis de la Fuente, 'Ona sahip olmak bizim için zor' dedi. “Ama yavaş yavaş bu ülkenin gururunu yaşamaları bizim sorumluluğumuzdur. Zaferle daha iyi bir şekilde elde edilir. 'Bizi daha kitlesel bir şekilde takip etmeleri için nedenler vermeye çalışacağız.'

La Roja (İspanya A Milli Erkek Futbol Takımı)'nın bu hedefe giden yolunun ilk adımları çok tanıdık. Hırvatistan ve İtalya, Uluslar Kupası'nın son etabında ve son Avrupa Kupası'nda son 16 turunda ve yarı finalde de rakip oldu. Arnavutluk ile Modric'in 'turnuvanın en zor grubu' olarak tanımladığı grubu oluşturuyorlar.

Son zamanlarda pek çok geçişten sonra rakipler birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Dalic “Morata'ları var ve kanatlarda hızlı oyuncuları var. Daha hızlı bir oyuna sahipler.” diyerek dikkatinin nerede olduğunu ortaya koydu.