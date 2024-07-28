EURO 2024 Bitmiş Olsa da Hala Dinlemeye Devam Ettiğimiz 12 Şarkı
EURO 2024 Bitmiş Olsa da Hala Dinlemeye Devam Ettiğimiz 12 Şarkı
EURO 2024 geride kaldı ama milli takımımızın yaşattığı heyecanı hala aklımıza getirdikçe mutlu oluyoruz. Eğer bu heyecan senin için de sürüyorsa bu listeyi UEFA senin için hazırladı, biz de sana ulaştırdık!
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1. MEDUZA, OneRepublic, Leony - Fire
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2. Topic, A7S - Out My Head
3. Armin van Buuren & Chef’Special - Larger Than Life
4. VEGEDREAM - RAMENEZ LA COUPE A LA MAISON
5. K'NAAN - Wavin' Flag
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6. Sabrina Carpenter - Espresso
7. David Guetta x Girl On Couch x Billen Ted - Man In Finance
8. Pascal Letoublon - Friendships (Lost My Love) ft. Leony
9. Leony - Simple Life
10. MEDUZA, Becky Hill, Goodboys - Lose Control
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