Etkili Cilt Bakım Rutini Nasıl Oluşturulur, Püf Noktaları Nelerdir?

Cilt bakımından birkaç günde mucize beklemek yerine düzenli ve sabırlı olmak gerekir. Ürünlerin etkisini görmek için zaman tanımak, bir iki hafta hiçbir sonuç alamayınca pes etmemek ve ürünü bırakmamak çok önemli. Tabii ki ürünü bitene kadar kullanın demiyoruz ama en azından üçte birini bitirmek, o ürünün cildinizde işe yarayıp yaramadığını görmek açısından daha doğru olur.