Eski Sevgiliye Mesaj Atma Hissini Bastıran 12 Parça
Eski Sevgiliye Mesaj Atma Hissini Bastıran 12 Parça
Hepimiz o “mesaj atmalı mıyım?” anlarını yaşamışızdır. Ama merak etme, bu şarkılar tam da o anlarda yardımcı olacak! Eskiyi kafandan atıp, sadece müziğe odaklanman için harika parçalar hazırladık. Hazır mısın?
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1. Demet Akalın - Afedersin
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2. Rober Hatemo - Senden Çok Var
3. Özgün - Sadece Arkadaşız
4. Hadise - Mesajımı Almıştır O
5. Serdar Ortaç - Mikrop
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6. Hande Yener - Naber
7. Tuğba Yurt - Güç Bende Artık
8. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin
9. Burak Kut - Yaşandı Bitti
10. Yalın - Zalim
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11. Hande Yener - Sen Yoluna Ben Yoluma
12. Eylem - Aman
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