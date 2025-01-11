onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Eski Sevgiliye Mesaj Atma Hissini Bastıran 12 Parça

etiket Eski Sevgiliye Mesaj Atma Hissini Bastıran 12 Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 01:35

Hepimiz o “mesaj atmalı mıyım?” anlarını yaşamışızdır. Ama merak etme, bu şarkılar tam da o anlarda yardımcı olacak! Eskiyi kafandan atıp, sadece müziğe odaklanman için harika parçalar hazırladık. Hazır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Demet Akalın - Afedersin

2. Rober Hatemo - Senden Çok Var

3. Özgün - Sadece Arkadaşız

4. Hadise - Mesajımı Almıştır O

5. Serdar Ortaç - Mikrop

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hande Yener - Naber

7. Tuğba Yurt - Güç Bende Artık

8. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin

9. Burak Kut - Yaşandı Bitti

10. Yalın - Zalim

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Hande Yener - Sen Yoluna Ben Yoluma

12. Eylem - Aman

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
sabrina
sabrina
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın