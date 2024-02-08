Eski Şarkıların Yeniden Yorumlanmasını Sevenler Buraya! En İyi 10 Cover Bu İçerikte
Eski Şarkıların Yeniden Yorumlanmasını Sevenler Buraya! En İyi 10 Cover Bu İçerikte
Ben cover şarkılara bayılırım hele de eski şarkılardansa diyorsan bu içerik tam sana göre!
En iyi 10 cover şarkıyı sıralıyoruz!
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1. Hatıram Olsun - Rubato & Buray
2. Ceylan Ertem & Sıla Gençoğlu - Tükeneceğiz
3. Cem Adrian & Ezgi Kosa - Gönül
4. Ceylan Ertem & Cihan Mürtezaoğlu & Cenk Erdoğan - Dönmüyor Geri
5. Emir Can İğrek - Ödüm Kopuyor
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6. ZAKKUM- Bir Ateşe Attın Beni
7. Öyle Bir Yerdeyim ki - Rubato & Mehmet Erdem
8. Rubato & Simge - Yalnızca Sitem
9. RUBATO - Tutuklu
10. Harun Kolçak & Tan Taşçı - Gitme Seviyorum
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