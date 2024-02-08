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Eski Şarkıların Yeniden Yorumlanmasını Sevenler Buraya! En İyi 10 Cover Bu İçerikte

etiket Eski Şarkıların Yeniden Yorumlanmasını Sevenler Buraya! En İyi 10 Cover Bu İçerikte

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 21:01

Ben cover şarkılara bayılırım hele de eski şarkılardansa diyorsan bu içerik tam sana göre!

En iyi 10 cover şarkıyı sıralıyoruz!

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1. Hatıram Olsun - Rubato & Buray

2. Ceylan Ertem & Sıla Gençoğlu - Tükeneceğiz

3. Cem Adrian & Ezgi Kosa - Gönül

4. Ceylan Ertem & Cihan Mürtezaoğlu & Cenk Erdoğan - Dönmüyor Geri

5. Emir Can İğrek - Ödüm Kopuyor

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6. ZAKKUM- Bir Ateşe Attın Beni

7. Öyle Bir Yerdeyim ki - Rubato & Mehmet Erdem

8. Rubato & Simge - Yalnızca Sitem

9. RUBATO - Tutuklu

10. Harun Kolçak & Tan Taşçı - Gitme Seviyorum

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