Erkek Bot Kombinleri: Sonbahar ve Kış Aylarında Nasıl Giyilir?
Havalar serinlemeye başladığında sneaker’ların yanına botlar da ekleniyor. Ancak botu yalnızca kalın mont ve jean ile kullanılan bir kışlık ayakkabı olarak düşünmek seçenekleri gereksiz yere azaltıyor. Chelsea botlardan bağcıklı modellere kadar farklı seçenekler; kumaş pantolon, chino, denim ve hatta takım parçalarıyla rahatlıkla kullanılabiliyor.
Burada asıl mesele, botun modeliyle kıyafetin geri kalanı arasında doğru eşleşmeyi kurmak.
Jean ve Bot İkilisi
Jean, botla kombinlenmesi en kolay parçalardan biri. Özellikle düz kesim ve hafif daralan jean modelleri, ayakkabının gereksiz yere kapanmasını engelliyor.
Koyu renk denim ile siyah veya koyu kahverengi bot tercih edildiğinde daha sade bir görünüm elde edilebilir. Açık mavi jean ise taba ve kahverengi tonlarındaki botlarla daha rahat bir kombin oluşturur.
Üst tarafta kalın triko, sweatshirt, overshirt veya deri ceket tercih edilebilir. Bu tür kombinlerde botun fazla detaylı olması da gerekmez. Sade bir erkek bot modeli, günlük parçalarla zaten yeterince iyi çalışır.
Bağcıklı Botlar Hangi Parçalarla Kullanılır?
Bağcıklı botlar genellikle Chelsea modellere göre daha günlük bir havaya sahiptir. Denim pantolon, kargo pantolon ve kalın dokulu üstlerle rahatlıkla eşleştirilebilir.
Özellikle sonbaharda basic tişört üzerine giyilen overshirt, düz kesim jean ve bağcıklı bot oldukça kolay uygulanabilecek bir kombin olabilir. Kış aylarında aynı görünüm kalın bir kazak veya montla tamamlanabilir.
Bot kalın tabanlıysa pantolonun da çok dar olmaması genellikle daha iyi görünür. Ayakkabının hacmi arttıkça alt giyimde biraz daha rahat kesimler tercih edilebilir.
Siyah mı, Kahverengi mi?
İki renk de erkek gardırobunda farklı avantajlara sahip. Siyah bot; siyah, gri, antrasit ve koyu lacivert parçalarla kolayca kullanılabilir. Daha sade ve net kombinler için güvenli bir seçimdir.
Kahverengi ve taba tonları ise mavi denim, bej, haki ve toprak tonlarıyla iyi eşleşir. Özellikle sonbaharda kullanılan triko, süet ceket ve chino pantolonlarla daha doğal görünür.
Bu nedenle bot rengini tek başına seçmek yerine dolapta en sık kullanılan pantolon ve dış giyim renklerine bakmak daha mantıklıdır. Günlük hayatta gerçekten giyilecek kombinleri düşünmek, model seçimini de çok daha kolaylaştırır.
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