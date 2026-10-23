Erkek Bot Kombinleri: Sonbahar ve Kış Aylarında Nasıl Giyilir?

Jean, botla kombinlenmesi en kolay parçalardan biri. Özellikle düz kesim ve hafif daralan jean modelleri, ayakkabının gereksiz yere kapanmasını engelliyor.

Koyu renk denim ile siyah veya koyu kahverengi bot tercih edildiğinde daha sade bir görünüm elde edilebilir. Açık mavi jean ise taba ve kahverengi tonlarındaki botlarla daha rahat bir kombin oluşturur.

Üst tarafta kalın triko, sweatshirt, overshirt veya deri ceket tercih edilebilir. Bu tür kombinlerde botun fazla detaylı olması da gerekmez. Sade bir erkek bot modeli, günlük parçalarla zaten yeterince iyi çalışır.