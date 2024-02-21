Erkek Arkadaşın Hangi Dizideki Esas Adama Benziyor?
Erkek Arkadaşın Hangi Dizideki Esas Adama Benziyor?
Erkek arkadaşının günümüzün popüler dizilerindeki karakterlerden hangisinin vibe'ını verdiğini söylüyoruz.
Haydi başlayalım!
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1. İlk soruda onu ilk gördüğün ana gitmeni istiyoruz!
2. Peki ilk adımı kim attı?
3. İlişkide hep biri daha çok sever. Sizde kim daha aşık?
4. En büyük probleminiz ne?
5. Onunla en çok ne yapmak istiyorsun?
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6. Onun en dikkat çeken özelliği hangisi?
7. Söyle bakalım... Neden "o"?
8. Biraz da gerçekler... En sevmediğin özelliği?
9. Sevgililer gününde ne yaptınız?
10. Özel bir soru olacak... Seks hayatınız nasıl?
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