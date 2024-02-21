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Erkek Arkadaşın Hangi Dizideki Esas Adama Benziyor?

Erkek Arkadaşın Hangi Dizideki Esas Adama Benziyor?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 12:01

Erkek arkadaşının günümüzün popüler dizilerindeki karakterlerden hangisinin vibe'ını verdiğini söylüyoruz. 

Haydi başlayalım!

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1. İlk soruda onu ilk gördüğün ana gitmeni istiyoruz!

2. Peki ilk adımı kim attı?

3. İlişkide hep biri daha çok sever. Sizde kim daha aşık?

4. En büyük probleminiz ne?

5. Onunla en çok ne yapmak istiyorsun?

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6. Onun en dikkat çeken özelliği hangisi?

7. Söyle bakalım... Neden "o"?

8. Biraz da gerçekler... En sevmediğin özelliği?

9. Sevgililer gününde ne yaptınız?

10. Özel bir soru olacak... Seks hayatınız nasıl?

10. Özel bir soru olacak... Seks hayatınız nasıl?
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Şahane Hayatım - Mesut

Şahane Hayatım - Mesut

Senin erkek arkadaşın tam bir güven abidesi. Seni çok iyi dinler ve anlar. Zor zamanlarında yanında olur. Asla yarı yolda bırakmaz. Adam gibi adam, dedikleri bu olsa gerek! Hatırla, Mesut da dizide Şebo'yu suç işlese bile savunmuştu!

Sakla Beni - Mete

Sakla Beni - Mete

Her ne kadar aşkına sadık gibi görünse de senin sevgilin pek bir çapkın! Erkek arkadaşının çekingen ve duygusal yönü yadsınamaz. Ancak biraz ayran gönüllü, denebilir. Dizginleri daima elinde tutmalısın.

Kızıl Goncalar - Cüneyt

Kızıl Goncalar - Cüneyt

Senin sevgilin oldukça ince düşünceleri olan birisi. Felsefi bir yönü de olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu dengesiz kişiliğini değiştirmiyor. Bu kişi Cüneyd gibi gel gitli. Sen de nerede ne yapacak tam anlamıyla emin olamıyorsun.

Kızılcık Şerbeti - Fatih

Kızılcık Şerbeti - Fatih

Senin sevgilin ailesine bağlı, tam bir ev erkeği. Bu çoğu zaman dışarıdan iyi bir özellik gibi görünse de ilişkide bazı sorunlara sebep olabilir. Mesela annesinin sözünden çıkamayan Fatih, Doğa ile boşanmaları pahasına ayrı eve çıkmamıştı.

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