Engin Polat’ın Kardeşi Kürşat Polat’ın Kaldığı Cezaevinde Yangın Çıktı

Kara para aklama suçlamasıyla sosyal medya fenomeni eşi Dilan Polat ile birlikte tutuklanan Engin Polat’ın kardeşinin de kaldığı Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde yangın çıktı. Kocaeli'ndeki Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangından bazı mahkumlar da etkilendi.