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Engin Polat’ın Kardeşi Kürşat Polat’ın Kaldığı Cezaevinde Yangın Çıktı

Engin Polat’ın Kardeşi Kürşat Polat’ın Kaldığı Cezaevinde Yangın Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.06.2024 - 11:42

Kara para aklama suçlamasıyla sosyal medya fenomeni eşi Dilan Polat ile birlikte tutuklanan Engin Polat’ın kardeşinin de kaldığı Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde yangın çıktı. Kocaeli'ndeki Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangından bazı mahkumlar da etkilendi.

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Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da tutuklu bulunduğu Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinin çamaşırhanesinde yangın çıktı.

Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da tutuklu bulunduğu Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinin çamaşırhanesinde yangın çıktı.

4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru dumandan etkilendi. Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çamaşırhanesinde bulunan kurutma makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru dumandan etkilendi. Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çamaşırhanesinde bulunan kurutma makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru, ambulansla tedbir amaçlı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında çamaşırhanede hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru, ambulansla tedbir amaçlı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında çamaşırhanede hasar oluştu.
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