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Enerji Dolun! Bu Kış Sporun Ritmini Hissetmenizi Sağlayacak Öneriler

etiket Enerji Dolun! Bu Kış Sporun Ritmini Hissetmenizi Sağlayacak Öneriler

bella
bella - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 17:31

Kışın soğuğunda bile spor yapmaktan vazgeçmeyenler için Tchibo'nun birbirinden şık ve kullanışlı spor kıyafetleri tam size göre! Hem şık görünmek hem de rahatça hareket etmek istiyorsanız, Tchibo'nun geniş ürün yelpazesini mutlaka incelemelisiniz.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Spor Taytı

1. Spor Taytı

Spor yaparken rahat hareket etmenizi sağlayacak bu yüksek bel detaylı taytı almayan pişman. Üstelik antrenmanlarınızı daha verimli hale getirecek bu tayt çok da uygun fiyatlı.

Spor Taytı

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2. Eşofman Altı

2. Eşofman Altı

Rahat ve şık bir görünüm için ideal olan eşofman altı, pamuklu yapısıyla cildinizi tahriş etmez. Evde dinlenirken veya dışarı çıkarken rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Eşofman Altı

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3. Vücut Şekillendirici Spor Pantolon

3. Vücut Şekillendirici Spor Pantolon

Spor yaparken vücudunuzu destekleyecek ve şekillendirecek bir pantolona ne dersiniz? Yüksek bel tasarımıyla hem şık hem de spor bir görünüm sağlayan bu ürüne bayılmamak elde değil.

Vücut Şekillendirici Spor Pantolon

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4. Yoga Pantolonu

4. Yoga Pantolonu

Yoga yaparken rahat hareket etmenizi sağlayacak, esnek ve rahat bir pantolonla sizi tanıştırmak istedik. Sürdürülebilir malzemelerden üretildiğini de belirtmeden geçmeyelim. 

Yoga Pantolonu

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5. Dikişsiz Fonksiyonel Üst

5. Dikişsiz Fonksiyonel Üst

Dikişsiz yapısıyla vücudunuza tam oturan ve hareket özgürlüğü sağlayan bir üst. Yoga veya pilates yaparken rahatça hareket etmenizi sağlayacak.

Dikişsiz Fonksiyonel Üst

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6. Fonksiyonel Ceket, Kırçıllı Beyaz

6. Fonksiyonel Ceket, Kırçıllı Beyaz

Kışın soğuk havada spor yaparken hem şık görünmek hem de rahat hareket etmek isteyenler için Tchibo'nun sunduğu Fonksiyonel Ceket modeli, tam bir kurtarıcı! Bu ceket, hem günlük hayatta hem de spor yaparken kullanabileceğiniz, çok yönlü bir parça.

Fonksiyonel Ceket, Kırçıllı Beyaz

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7. Spor Montu

7. Spor Montu

DryActive Plus teknolojisi sayesinde terinizi emerek sizi kuru tutar. Spor yaparken rahat hareket etmenizi sağlar. Bu montla antrenmanlarınız daha keyifli hale gelecek.

Spor Montu

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8. Hafif Koşu Ceketi

8. Hafif Koşu Ceketi

Koşu yaparken sizi yormayacak hafif ve esnek bir ceket. Katlanarak kolayca taşınabilir. Yanınıza alıp her an koşuya çıkmaya hazır olun!

Hafif Koşu Ceketi

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9. 3'ü 1 Arada Koşu Montu

9. 3'ü 1 Arada Koşu Montu

Hava durumuna göre farklı kombinasyonlar yapabileceğiniz pratik bir mont. Hem yelek hem de mont olarak kullanabilirsiniz. Özellikle sıcaklık değişimlerinin olduğu havalarda kurtarıcınız olacak.

3'ü 1 Arada Koşu Montu

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10. Kapüşonlu Ceket, Koyu Turuncu

10. Kapüşonlu Ceket, Koyu Turuncu

Kışın kasvetli havasına canlılık katmak isteyenler için Tchibo'nun sunduğu Koyu Turuncu Kapüşonlu Ceket, hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Bu enerjik ceket, spor yaparken veya günlük hayatta kullanabileceğiniz çok yönlü bir parça.

Kapüşonlu Ceket, Koyu Turuncu

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11. Mevsimlik Ceket

11. Mevsimlik Ceket

Hem şık hem de sportif bir görünüm için ideal. Farklı hava koşullarına uyum sağlayan yapısıyla her zaman yanınızda taşımak isteyeceğiniz bir parça. Bu ceket ile hem spor yaparken hem de günlük hayatta şık görünebilirsiniz.

Mevsimlik Ceket

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12. Kapüşonlu Kapitone Mont

12. Kapüşonlu Kapitone Mont

Soğuk havalarda sizi sıcak tutacak, hafif ve yumuşak bir mont. Şık tasarımıyla günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Özellikle hafta sonu kahvaltıları için ideal!

Kapüşonlu Kapitone Mont

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13. Yağmurluk

13. Yağmurluk

Kışın yağmurlu ve karlı havalarda spor yaparken sizi kuru tutacak, yüksek performanslı bir yağmurluk. Hem şık hem de fonksiyonel tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu yağmurlukla hem koşabilir hem de doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz.

Yağmurluk

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