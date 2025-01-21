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En Zor Lekeleri Bile Çıkarabilecek 10 Sihirli Formül

etiket En Zor Lekeleri Bile Çıkarabilecek 10 Sihirli Formül

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 12:01

Evinizin her köşesinde karşınıza çıkan inatçı lekelerle baş edemiyor musunuz? Endişelenmeyin, çünkü gerekli folmülleri veriyoruz! Hem kolayca uygulanabilir hem de cebinizi zorlamayacak bu yöntemler sayesinde temizlik yapmak artık kabus olmaktan çıkacak. Hazırsanız, başlıyoruz!

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1. Karbonat ve sirke.

1. Karbonat ve sirke.

Çay ve kahve lekelerinin korkulu rüyası olan karbonat ve sirke ikilisi, mutfağının süper kahramanları. Bir yemek kaşığı karbonatı lekenin üzerine dökün, ardından bir çay bardağı sirkeyi yavaşça üzerine gezdirin. Köpüklerin dansını izleyin ve birkaç dakika bekleyin. Sonra temiz bir bezle ovalayarak mucizeyi gerçekleştirin! Halıda, koltukta veya mutfak tezgâhında işe yarar, üstelik doğal ve zararsız. Bu formül hem cebinize dost hem de kimyasal ürünlerden kaçınmak isteyenler için birebir.

2. Tuz ve limon suyu.

2. Tuz ve limon suyu.

Çamaşırlarınızdaki inatçı ter lekelerine veda etmeye hazır mısınız? Bir limonu ortadan kesip üzerine biraz tuz serpiştirin. Lekeli bölgeyi limonun yarısıyla ovalayın, ardından ılık suyla durulayın. Hem doğal bir ağartıcı görevi görür hem de limonun tazelik kokusunu her yerde hissedersiniz. Kıyafetlerinizin yumuşacık ve mis gibi kokması cabası!

3. Amonyak ve su.

3. Amonyak ve su.

Duvardaki boya lekesi mi? İşte sihirli bir çözüm: Bir ölçü amonyakla üç ölçü suyu karıştırın. Temiz bir bezle lekeyi hafifçe silin ve ardından duru suyla temizleyin. Ama dikkat! Maskenizi takın ve pencerenizi açmayı unutmayın! Amonyak güçlüdür ama dikkatli kullanıldığında mükemmel sonuçlar verir.

4. Mısır nişastası.

4. Mısır nişastası.

Taze yağ lekesi mi? Üzülmeyin! Hemen biraz mısır nişastası alın ve lekenin üzerine serpiştirin. Birkaç saat bekletin, sonra elektrik süpürgesiyle çekin. Leke kurumuşsa sıcak ütü yardımıyla üzerine bir kağıt havlu koyarak yağı emmesini sağlayabilirsiniz. Basit, hızlı ve oldukça etkili.

5. Bulaşık deterjanı ve soda.

5. Bulaşık deterjanı ve soda.

Yiyecek lekelerinde en güçlü komboyu arıyorsanız işte size çözüm. Bir yemek kaşığı bulaşık deterjanını bir çay bardağı sodaya ekleyin. Bu karışımı lekeye uygulayın, hafifçe ovalayın ve durulayın. İnatçı yemek lekelerinin nasıl hızla yok olduğunu görmek gerçekten tatmin edici olacak.

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6. Beyaz sirke.

6. Beyaz sirke.

Çaydanlıklarınızın içinde oluşan kireç lekelerini yok etmek için beyaz sirkeyi deneyin. Çaydanlığın yarısını sirkeyle doldurun, üzerine sıcak su ekleyin ve bir gece bekletin. Sabah bir fırça yardımıyla hafifçe ovalayın. Çaydanlıklarınız ilk günkü gibi parlasın.

7. Diş macunu mucizesi.

Beyaz ayakkabılarındaki izlerden sıkıldınız mı? Biraz diş macununu bir fırçaya sürün ve lekeyi nazikçe ovalamaya başlayın. Sonuç, yepyeni gibi tertemiz ayakkabılar! Üstelik fazla uğraştırmaz ve diş macununun ferah kokusuyla temizlik hissi ikiye katlanır.

8. Karbonat ve limon.

8. Karbonat ve limon.

Sararan beyaz eşyalarınızı karbonat ve limon suyu karışımıyla pırıl pırıl yapabilirsiniz. Bu iki malzemeyi bir macun kıvamına getirin, sararan yüzeylere uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ardından nemli bir bezle silin ve farkı görün.

9. Krem tartar ve su.

9. Krem tartar ve su.

Pas lekesi mi? Hiç sorun değil' Hemen biraz krem tartarı suyla karıştırın ve macun kıvamına getirin. Lekeli bölgeye uygulayın, birkaç dakika bekletin ve durulayın. Pasın nasıl yok olduğuna inanamayacaksınız.

10. Tıraş köpüğü ve su.

10. Tıraş köpüğü ve su.

Halılardaki veya koltuklardaki dökülen kahve veya şarap lekelerine karşı tıraş köpüğü birebir! Köpüğü lekenin üzerine sıkın, birkaç dakika bekleyin ve ardından ılık suyla durulayın. Hem pratik hem de etkili bir çözüm olacak.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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