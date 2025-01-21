En Zor Lekeleri Bile Çıkarabilecek 10 Sihirli Formül

Çay ve kahve lekelerinin korkulu rüyası olan karbonat ve sirke ikilisi, mutfağının süper kahramanları. Bir yemek kaşığı karbonatı lekenin üzerine dökün, ardından bir çay bardağı sirkeyi yavaşça üzerine gezdirin. Köpüklerin dansını izleyin ve birkaç dakika bekleyin. Sonra temiz bir bezle ovalayarak mucizeyi gerçekleştirin! Halıda, koltukta veya mutfak tezgâhında işe yarar, üstelik doğal ve zararsız. Bu formül hem cebinize dost hem de kimyasal ürünlerden kaçınmak isteyenler için birebir.