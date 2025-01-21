En Zor Lekeleri Bile Çıkarabilecek 10 Sihirli Formül
En Zor Lekeleri Bile Çıkarabilecek 10 Sihirli Formül
Evinizin her köşesinde karşınıza çıkan inatçı lekelerle baş edemiyor musunuz? Endişelenmeyin, çünkü gerekli folmülleri veriyoruz! Hem kolayca uygulanabilir hem de cebinizi zorlamayacak bu yöntemler sayesinde temizlik yapmak artık kabus olmaktan çıkacak. Hazırsanız, başlıyoruz!
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1. Karbonat ve sirke.
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2. Tuz ve limon suyu.
3. Amonyak ve su.
4. Mısır nişastası.
5. Bulaşık deterjanı ve soda.
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6. Beyaz sirke.
7. Diş macunu mucizesi.
8. Karbonat ve limon.
9. Krem tartar ve su.
10. Tıraş köpüğü ve su.
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