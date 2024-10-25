En Yeni Müzik Trendleri, 5 Yeni Yetenek: RADAR Türkiye 2’nci Yılında
Spotify’ın dünyanın dört bir yanından yükselen yetenekleri öne çıkarmak amacıyla başlattığı RADAR programı, Türkiye’deki ilk yılını geride bıraktı. Spotify, yeni çıkış yapan veya kariyerlerinin başındaki sanatçılara destek olmayı hedefleyen ve ikinci yılına giren RADAR Türkiye’nin ikinci sanatçı seçkisinde Baran Mengüç, Ceren Sagu, Lotusx, Rana Türkyılmaz ve TUANA’nın yer alacağını duyurdu. Geleceğin sesleri olarak tanımlanan bu beş sanatçı, yalnızca özgün yetenekler olmakla kalmıyor, aynı zamanda müzik türleriyle Türkiye’nin dinleme alışkanlıklarının da birer yansıması olarak öne çıkıyor. Hip hop’tan rock’a, arabeskten alternatif esintilere kadar geniş bir yelpazeye sahip bu sanatçılar, modern ve kültürel müzik tarzlarının bir araya geldiği çok yönlü bir akımı temsil ediyor.
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