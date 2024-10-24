En Yakın Zamanda Hangi İtalya Şehrine Gitmelisin?

Roma, tam bir zaman makinesi! Kendini antik sütunların ve görkemli yapıtların arasında kaybolurken bulacaksın. Bir gün Kolezyum’da tarih soluyacak ertesi gün İspanyol Merdivenleri'nde gelato keyfi yaparken harika kareler yakalayacaksın. Roma’nın her köşesi bir hikaye anlatıyor ve senin için her anı keşfetmeye değer! Ama sakın Trevi Çeşmesi’ne madeni para atmayı unutma Roma seni geri çağıracak.