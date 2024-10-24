En Yakın Zamanda Hangi İtalya Şehrine Gitmelisin?
En Yakın Zamanda Hangi İtalya Şehrine Gitmelisin?
İtalya hayalleri kuruyorsan doğru yerdesin! Hangi İtalya şehri senin ruhuna hitap ediyor bunu öğrenmenin tam zamanı. Şimdi birkaç eğlenceli soruyla seni daha yakından tanıyalım ve hangi şehre biletini almalısın birlikte keşfedelim!
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1. Öncelikle seni tanıyalım, cinsiyetin nedir?
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2. Yaş aralığın nedir?
3. Kalabalık ortamlar seni rahatsız eder mi?
4. Hangi mimari tarz seni en iyi yansıtır?
5. İtalya’nın hangi lezzeti seni mest eder?
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