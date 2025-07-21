En Sevmediğin Ev İşini Tahmin Ediyoruz!
Ev işleri arasında bazılarını severek yaparız, bazılarını ise hep erteleriz... Herkesin bir 'off bu işi hiç sevmiyorum!' dediği bir alan mutlaka vardır. Bu testle hangi işi içten içe hiç istemediğini, belki de yıllardır kaçtığın görevi eğlenceli bir şekilde tahmin ediyoruz!
Hazırsan başlayalım. 👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. En sevdiğin ev işini seç bakalım :)
4. Eee ev işlerini sevmek biriyle paylaşmaktan geçer. Söyle bakalım, işlerini kiminle paylaşıyorsun?
5. Her gün süpürge çalıştırıyor musun?
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6. Hangi odayı temizlemek sana daha basit geliyor?
7. Peki, hangi alanın temiz olması senin için daha önemli?
8. Evindeki hangi temizlik rutini senin için az yorucu?
9. Dolap düzenine en yakın görseli seç!
10. Dolap demişken... Son olarak, evdeki mobilya ve dekorasyon miktarını merak ettik.
En sevmediğin ev işi yer süpürmek!
En sevmediğin ev işi ütü yapmak!
En sevmediğin ev işi toz almak!
Yer silmek!
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