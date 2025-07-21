En Sevmediğin Ev İşini Tahmin Ediyoruz!

Ütü senin için bir ev işi değil, tam bir sabır testi! O kablolar, kırışık gömlekler, 'bir türlü dümdüz olmadı' derdi... Hepsi birleşince ütü yapmak senin gözünde zaman kaybı gibi görünüyor. Bir şeyleri katlayıp yerleştirmek daha cazip geliyor çünkü ama o buhar, o ısı, o bekleme... Hiç senlik değil! Belki de sen, 'giyince açılır' mottosuyla yaşamayı daha çok seven birisin. Merak etme, bu konuda hiç yalnız değilsin. Çoğumuz için ütü masası sadece çamaşır katlamak için var zaten :)