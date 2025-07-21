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En Sevmediğin Ev İşini Tahmin Ediyoruz!

etiket En Sevmediğin Ev İşini Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 10:32

Ev işleri arasında bazılarını severek yaparız, bazılarını ise hep erteleriz... Herkesin bir 'off bu işi hiç sevmiyorum!' dediği bir alan mutlaka vardır. Bu testle hangi işi içten içe hiç istemediğini, belki de yıllardır kaçtığın görevi eğlenceli bir şekilde tahmin ediyoruz! 

Hazırsan başlayalım. 👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. En sevdiğin ev işini seç bakalım :)

4. Eee ev işlerini sevmek biriyle paylaşmaktan geçer. Söyle bakalım, işlerini kiminle paylaşıyorsun?

5. Her gün süpürge çalıştırıyor musun?

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6. Hangi odayı temizlemek sana daha basit geliyor?

7. Peki, hangi alanın temiz olması senin için daha önemli?

8. Evindeki hangi temizlik rutini senin için az yorucu?

9. Dolap düzenine en yakın görseli seç!

10. Dolap demişken... Son olarak, evdeki mobilya ve dekorasyon miktarını merak ettik.

En sevmediğin ev işi yer süpürmek!

Ev süpürmek senin için sadece bir temizlik rutini değil, aynı zamanda yorucu ve zaman alıcı bir uğraş. Süpürgeyi eline aldığında sanki sadece tozu değil, enerjini de süpürüyormuşsun gibi hissediyorsun. Gürültüsü, kabloları, koltuk altlarına eğilme derdi… Hiçbiri sana göre değil. Bu yüzden evinde bir robot süpürge varsa, onunla aranda neredeyse duygusal bir bağ kurmuş olman çok mümkün. Çünkü sen temizlikte hem pratikliği hem de sessizliği seviyorsun. 'Temizlik olsun ama kolay olsun' diyorsun ve haklısın da! Süpürmek zorunda kalmadan tertemiz bir evde yaşamak varken, neden enerjini harcayasın ki?

En sevmediğin ev işi ütü yapmak!

Ütü senin için bir ev işi değil, tam bir sabır testi! O kablolar, kırışık gömlekler, 'bir türlü dümdüz olmadı' derdi... Hepsi birleşince ütü yapmak senin gözünde zaman kaybı gibi görünüyor. Bir şeyleri katlayıp yerleştirmek daha cazip geliyor çünkü ama o buhar, o ısı, o bekleme... Hiç senlik değil! Belki de sen, 'giyince açılır' mottosuyla yaşamayı daha çok seven birisin. Merak etme, bu konuda hiç yalnız değilsin. Çoğumuz için ütü masası sadece çamaşır katlamak için var zaten :)

En sevmediğin ev işi toz almak!

Toz almak... Başlasan bitmiyor, bitirsen yeniden başlıyor. Hele o biblo dolu raflar, ulaşılması zor kitaplıklar varsa işin içinden çıkmak iyice zorlaşıyor. Senin için toz almak, sürekli tekrar eden ve yeterince “gözle görülür” sonuç vermeyen bir iş gibi.... Ne kadar silsen de o gün akşama doğru yine bir ince tabaka çıkıyor ya hani... İşte o an sabır taşın çatlıyor! Belki de çözüm senin için daha minimal bir ev ya da daha az eşya. Çünkü senin ruhun biraz sade, biraz pratik.

Yer silmek!

Süpürmek tamam ama o paspası eline almak senin için ayrı bir dert! Mop yapmak sana göre zaman alan, uğraştıran ve en önemlisi bel ağrısı garantili bir iş gibi. Hele ki 'önce süpür, sonra sil' düzenine hiç tahammülün yoksa... Seni çok iyi anlıyoruz! Belki de senin çözümün bir robot süpürgeyle işin paspas kısmını devretmek ya da sadece gerçekten gerekirse silmekten yana. Temiz zemin güzel ama senin için temizlik = pratiklik. Mop? Mümkünse başka biri yapsın :)

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miray soysal
miray soysal
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