En Hassas Ciltler Bile Sevecek! Cilt Bariyerini Güçlendiren İçerikler
Cildin sürekli hassaslaşıyor mu? O zaman cilt bariyerin biraz ilgi bekliyor! Endişelenme, çünkü hassas ciltleri bile mutlu edecek, bariyerini güçlendirecek içerikleri senin için derledik. Hadi, güzellik dünyasının en sevilen içeriklerine birlikte göz atalım!
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1. Seramidler.
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2. Niasinamid.
3. Hyalüronik asit.
4. Skualan yağı.
5. Panthenol.
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6. Centella asiatica.
7. Peptitler.
8. Yeşil çay.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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