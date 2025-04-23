En Hassas Ciltler Bile Sevecek! Cilt Bariyerini Güçlendiren İçerikler

Eğer cildin kuruysa ve sürekli gergin hissediyorsan hyalüronik asit tam aradığın şey. Bu mucizevi içerik, ağırlığının bin katı kadar su tutarak cildi derinlemesine nemlendiriyor. Nem de malum cildin en ihtiyaç duyduğu şeylerden biri. Üstelik hafif yapılı olduğu için yağlı ciltler de rahatlıkla kullanabiliyor. Hyalüronik asidi serum olarak kullanıp üzerine bir nemlendirici sürersen etkisini ikiye katlamış olursun.