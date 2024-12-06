Elektrikli Süpürge Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Süpürge seçerken kendine sorman gereken en önemli soru şu olmalı: 'Bütün evi tek şarj ile süpürebilir miyim?' Çünkü bu özellik, diğer her şeyden çok daha önemli! Philips 8000 Serisi, tek şarjla Eco modunda 360 m²’den fazla, Turbo modunda ise 135 m²’den fazla alanı temizleyebiliyor. Yani, Turbo ayarında bile tüm evi rahatlıkla temizleyebilirsin. Elektrikli süpürgelere kıyasla çok daha fazla esneklik sunan bu dikey süpürge, ekstra bataryalar ve hızlı şarj cihazı (XV1797) gibi aksesuarlarla temizlik süreni iki katına çıkarma imkanı tanır. Böylece, zaman kazandığın gibi temizlik işlemini de çok daha pratik ve zahmetsiz hale getirirsin!