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Elektrikli Süpürge Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

etiket Elektrikli Süpürge Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 12:31

Elektrikli süpürge seçerken, her detaya dikkat etmek temizlik işlerinizi daha kolay ve verimli hale getirebilir! İhtiyacınıza en uygun elektrikli süpürgeyi seçmek için göz önünde bulundurmanız gereken birkaç önemli nokta var. İşte, temizliği daha pratik hale getirecek süpürge seçimi için bilmeniz gerekenler!👇👇

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1. Her şeyin başında; kullanım kolaylığı!

1. Her şeyin başında; kullanım kolaylığı!

Dikey süpürge seçerken dikkat etmen gereken en önemli şeylerden biri, kullanım kolaylığı. Sonuçta, temizlik işini ne kadar pratik hale getirebilirsen, o kadar rahat edersin, değil mi? Dikey süpürgeler genellikle çok hafif ve taşınabilir oluyor, bu da temizlik yapmayı oldukça kolaylaştırıyor. Odanın bir köşesinden diğerine veya farklı katlara süpürgeyi taşımak, neredeyse hiç zor olmuyor. Bu özellik, temizlik işini daha az zahmetli ve çok daha pratik kılıyor.

2. Derin noktalara erişim sağlamalı!

2. Derin noktalara erişim sağlamalı!

Süpürge dediğin, derin noktalara kolayca erişebilmelidir çünkü en kirli yerler genellikle buralarda olur. İşte bu noktada süpürgenin manevra kabiliyeti devreye giriyor. Dar alanlarda bile rahatça hareket edebilmesi, temizlik işini oldukça kolaylaştırır. Süpürgenin bu pratikliği sayesinde temizlik yapmak, artık zor bir iş olmaktan çıkar ve hatta keyifli hale gelir. Dar köşe bucakları bile zahmetsizce temizlerken, temizlikten aldığın haz da artar!

3. Emiş gücünün yüksek olması!

3. Emiş gücünün yüksek olması!

Süpürgenin emiş gücü ne kadar yüksek olursa, o kadar verimli bir temizlik yapabilirsin. Özellikle Philips Aqua Plus 8000 gibi güçlü bir model, yüksek emiş gücüyle toz ve kiri mükemmel bir şekilde ortadan kaldırır. Bu güçlü emiş özelliği, halıların ve mobilyaların derinlemesine temizlenmesini sağlar, böylece toz ve kir birikimi azalır. Sonuç olarak, evin temizliği çok daha uzun süre korunur ve sık sık süpürme ihtiyacı ortadan kalkar. Temizlik işini daha az sıklıkla yaparak, evini her zaman tertemiz tutmanın keyfini çıkarırsın.

4. El tipi süpürme başlılarının olması.

4. El tipi süpürme başlılarının olması.

Dikey süpürgenin pratik bir şekilde el tipi süpürgeye dönüşebilmesi gerçekten çok önemli. Çünkü el tipi süpürge, döşemeleri, rafları ve masa yüzeylerini zahmetsizce temizlemene yardımcı olur. Ayrıca, hızlıca bir rötuş yapmak ya da araç temizliği gibi pratik işler için de mükemmel bir seçenek sunar. El tipi süpürge aparatlarındaki çeşitlilik, temizlik işini çok daha kolay ve verimli hale getirir. Böylece hem büyük alanları hem de küçük detayları rahatça temizleyebilirsin.

5. Bakımı da basit olmalı!

5. Bakımı da basit olmalı!

Diyelim ki temizlikte harika bir süpürge, ama bakımı oldukça zor… O zaman ne anlamı kaldı ki? Süpürgenin bakımının da bir o kadar kolay olması gerekiyor. Neyse ki, Philips süpürgelerin temizlik sonrası bakımı oldukça basit; sadece su haznesini boşaltman ve paspası çamaşır makinesine atman yeterli.

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6. Doğru süpürge tercihiyle temizlik süreni yarı yarıya indirebilirsin!

6. Doğru süpürge tercihiyle temizlik süreni yarı yarıya indirebilirsin!

Temizlik süreni yarı yarıya azaltmak mı istiyorsun? O zaman doğru bir dikey süpürge tam aradığın çözüm! Hem süpürüp hem de silerek, ince tozları ve lekeleri etkili bir şekilde temizleyen süpürgeler mevcut. Üstelik, bakterileri %99’a kadar ortadan kaldırarak evini daha hijyenik hale getiriyor. Hem zaman kazandırıyor hem de temizlik işini çok daha kolay ve pratik hale getiriyor!

7. Kolay manevra kabiliyetinin olması çok önemli!

7. Kolay manevra kabiliyetinin olması çok önemli!

Süpürgenin döner başlıklarla donatılmış olması gerçekten büyük bir avantaj. Bu özellik, dar alanlara ve mobilyaların altına daha kolay erişim sağlamanı sağlar. Bu sayede, hem daha az yorulur hem de temizlik yaparken çok daha fazla manevra kabiliyetine sahip olursun.

8. Tüm temizliği tek seferde bitirmeli!

8. Tüm temizliği tek seferde bitirmeli!

Süpürge seçerken kendine sorman gereken en önemli soru şu olmalı: 'Bütün evi tek şarj ile süpürebilir miyim?' Çünkü bu özellik, diğer her şeyden çok daha önemli! Philips 8000 Serisi, tek şarjla Eco modunda 360 m²’den fazla, Turbo modunda ise 135 m²’den fazla alanı temizleyebiliyor. Yani, Turbo ayarında bile tüm evi rahatlıkla temizleyebilirsin. Elektrikli süpürgelere kıyasla çok daha fazla esneklik sunan bu dikey süpürge, ekstra bataryalar ve hızlı şarj cihazı (XV1797) gibi aksesuarlarla temizlik süreni iki katına çıkarma imkanı tanır. Böylece, zaman kazandığın gibi temizlik işlemini de çok daha pratik ve zahmetsiz hale getirirsin!

9. Led başlığı olmadan olmaz!

9. Led başlığı olmadan olmaz!

LED başlık teknolojisi, artık temizlik dünyasında bir devrim haline geldi. Bir süpürge alacaksan bu özelliğin de olması gerekiyor. TriActive Akıllı LED başlık, farklı zemin tiplerinde tek bir harekette %99,9’a kadar toz ve kiri temizleyen üçlü etki teknolojisiyle tasarlanmış. Otomatik ayarı sayesinde, süpürge emiş gücünü zemin tipine göre otomatik olarak ayarlarken, LED ışıkların parlaklığını da ihtiyacına göre düzenler. Böylece, en küçük toz taneciklerini bile kolayca görebilir ve her alanı kusursuz şekilde temizleyebilirsin. Bu teknoloji, temizlik işini çok daha etkili ve zahmetsiz hale getirecek.

10. Son olarak, ses seviyesi!

10. Son olarak, ses seviyesi!

Elektrikli süpürgeler bazen oldukça gürültülü olabilir. Özellikle geniş alanlarda uzun süre temizlik yaparken, ses seviyesi önemli bir faktör haline gelir. Daha sessiz çalışan modeller, temizlik sırasında daha konforlu bir deneyim sunar. Bu sebeple elektrik süpürgesi seçerken ses seviyesine dikkat etmeni tavsiye ederiz.

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miray soysal
miray soysal
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