Eğitim Sırasında Çocuğunuzun Yabancı Dilini Geliştirmesi Adına Yapabileceği 11 Şey

Dil öğrenmek, adeta küçük taşları üst üste koymak gibi; her gün bir adım atmak, büyük bir yapının temelini oluşturur. Bu süreci daha eğlenceli ve kalıcı hale getirmek için ona bir dil günlüğü tutmasını önerebilirsiniz. Ama bu günlük sıradan bir defter olmasın! Hayal gücünün sınırlarını zorlayabileceği, renkli kalemlerle süsleyebileceği, hatta öğrendiği kelimeleri çizimlerle veya fotoğraflarla somutlaştırabileceği bir alan olsun. Mesela, yeni öğrendiği bir kelimeyi ifade eden küçük bir resim çizmesi veya kelimeyi çağrıştıran bir görsel eklemesi, dil öğrenimini daha eğlenceli ve yaratıcı bir hale getirecek.