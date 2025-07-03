Efsane Yarış Oyunu Türk Yapımcıların Elinden Yeniden Can Buluyor: Recharge Geliyor!
İzmir merkezli Room Games oyun stüdyosunun Re-Volt’tan ilham alan Recharge isimli oyunu, gerçekçi grafikleri ve çok oyunculu oynanışıyla Steam’de öne çıkıyor.
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Steam’de 50.000 wishlisti geçen oyun yakın zamanda Steam playtestini heyecan verici bir fragmanla yayınladı.
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Steam playtesti yeni başlamış olmasına rağmen oyun, çok kısa sürede 10.000'den fazla playtest başvurusu aldı. Üstelik playtest hala devam ediyor.
Farklı oyun modları ve sonsuz modifikasyon olanakları ile oyunculara uzun soluklu ve keyifli bir deneyim sunmayı hedefleyen Recharge, 28 Temmuz’da Steam’de erken erişimle oyunseverlerle buluşacak.
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