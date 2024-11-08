Efsane Temizlik İçin Dreame’nin Efsane Süpürge Modelleri Efsane Kasım’a Özel İndirimlerle Satışta
Efsane Temizlik İçin Dreame’nin Efsane Süpürge Modelleri Efsane Kasım’a Özel İndirimlerle Satışta
Akıllı ev temizliğinin öncü markası Dreame, bir lüksten ziyade bir ihtiyaç haline gelen robot süpürge modellerinde ve kablosuz dikey süpürge modellerinde Efsane Kasım’a özel fiyatlar ve çeşitli hediyeler sunuyor.
Akıllı ev ürünlerinin en hızlı büyüyen segmenti robot süpürgeler, gelişen özellikleri ve düşen fiyatları ile lüks bir ürün halinden çıkarak her ev için gerekli birer araca dönüştü. International Data Corporation isimli araştırma kuruluşu verilerine göre 2024 yılında dünya çapında 20 milyon satış adedini aşması beklenilen robot süpürgeler, tüm akıllı ev cihazları kategorisinde yüzde 2,2 pazar payına ulaşmış durumda. Yıllık yüzde 5,7 ortalama büyüme ile 2028’de satış adetlerinin 25 milyonu aşması bekleniyor.
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Dreame Efsane Kasım kampanyası
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