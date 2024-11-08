Efsane Temizlik İçin Dreame’nin Efsane Süpürge Modelleri Efsane Kasım’a Özel İndirimlerle Satışta

Kendi kendini temizleme ve kendi kendine toz toplama işlevlerine sahip çok yönlü modellerin payı giderek artarken, daha yüksek emiş gücü, köşe bucak temizlik için eklenen mekanik kollar, evcil hayvan tüylerinin dolanmasını önlemek için geliştirilen fırçalar, bakım gerektirmeyen toz toplama sistemleri, sıcak hava ve sıcak su ile paspasları kurutma, otomatik deterjan ekleme ve diğer sterilizasyon yetenekleri dahil olmak üzere robot süpürgelere pek çok özellik eklendi.

Akıllı kir tanıma, tüm ortam dinamik navigasyonu, haritalandırma ve yapay zeka destekli engellerden kaçınma yetenekleri ise diğer özelliklerle birleşince kullanıcılar robot süpürgelerine ellerini dahi sürmeden 90 günü varan temizlik yapabiliyorlar.

Pazar araştırmalarına göre, kendi kendini temizleyen ve otomatik toz boşaltma gibi özelliklere sahip istasyonlu robot süpürge modellerinin popülerliği artarken, Dreame, bu özelliklere sahip ürünlerinde Efsane Kasım’a özel fiyat indirimleri ve hediyeler sunuyor.