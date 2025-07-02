Ece Erken Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Sinan Akçıl'la Aşk Yaşamaya Başlayan Ece Erken Kimdir?

Sinan Akçıl ile ilişkisi ortaya çıkmadan önce, yaklaşık dört yıl önce Ece Erken, şarkıcının eski eşi Burcu Kıratlı ile evliyken, Akçıl’a canlı yayında “Eniştem” diyerek seslenmişti.

“Her insanın hayatında yaşadığı zorluklar farklıdır ama benim yaşadıklarım gerçekten çok ağır. Kendi derdimi yaşayanlar bilir; herkes kendi hikayesini yazıyor.”

“Magazin dünyasında doğru bildiğimizi söylemek bazen tepki çekiyor ama ben samimi olmaktan vazgeçmem” demişti. Bu duruşu onu hem sevilen hem de eleştirilen bir isim haline getirdi.