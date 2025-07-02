onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Ece Erken Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Sinan Akçıl'la Aşk Yaşamaya Başlayan Ece Erken Kimdir?

Ece Erken Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Sinan Akçıl'la Aşk Yaşamaya Başlayan Ece Erken Kimdir?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2025 - 08:09

Televizyonların dobra ve cesur ismi Ece Erken, sadece ekranlardaki performansıyla değil, yaptığı çıkışlarla da magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada ve programlarda yaptığı sert ve samimi açıklamalarla sık sık olay yaratan Erken son olarak Sinan Akçıl'la aşk yaşamaya başlamasıyla gündeme geldi. Peki, Ece Erken kimdir? İşte Ece Erken hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ece Erken Kimdir?

Ece Erken Kimdir?

Türkiye’nin ekran klasiği haline gelmiş isimlerinden biri: Ece Erken! Küçük yaşta başladığı sunuculuk serüveni, çalkantılı özel hayatı ve ekranlardaki dobra tavrıyla yıllardır magazin dünyasının nabzını tutuyor. Güzelliğiyle olduğu kadar sivri çıkışlarıyla da dikkat çeken Erken, hem televizyon hem sosyal medya cephesinde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ece Erken Kaç Yaşında?

Ece Erken Kaç Yaşında?

11 Mayıs 1978 doğumlu olan Ece Erken, 2025 itibarıyla 47 yaşında.

Ece Erken Nereli?

Ece Erken ve hayatını kaybeden eşi Mahmut Yazıcıoğlu birlikte

Aslen Samsunlu olan Erken, doğma büyüme Çorlulu.

Ece Erken'in Kariyer Başlangıcı

Ece Erken'in Kariyer Başlangıcı

Ece, ekrana 12 yaşında adım attı! İlk deneyimi Kıbrıs’taki Bayrak Radyo Televizyonu’nda başladı. Ardından Radyo Vizyon, Kral TV ve Number One gibi kanallarda sesini duyurdu. Güzelliğiyle dikkat çeken Ece, kısa sürede sabah programlarının, yarışmaların ve magazin kuşaklarının vazgeçilmezi oldu.

Ece Erken'in Öne Çıkan Açıklamaları

Ece Erken'in Öne Çıkan Açıklamaları

Sinan Akçıl ile ilişkisi ortaya çıkmadan önce, yaklaşık dört yıl önce Ece Erken, şarkıcının eski eşi Burcu Kıratlı ile evliyken, Akçıl’a canlı yayında “Eniştem” diyerek seslenmişti.

“Her insanın hayatında yaşadığı zorluklar farklıdır ama benim yaşadıklarım gerçekten çok ağır. Kendi derdimi yaşayanlar bilir; herkes kendi hikayesini yazıyor.”

“Magazin dünyasında doğru bildiğimizi söylemek bazen tepki çekiyor ama ben samimi olmaktan vazgeçmem” demişti. Bu duruşu onu hem sevilen hem de eleştirilen bir isim haline getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ece Erken'in Özel Hayatı

Ece Erken'in Özel Hayatı

Ece Erken, magazin dünyasında sadece enerjisi ve ekran duruşuyla değil, aynı zamanda aşk hayatıyla da sık sık konuşuldu. 2007’de iş insanı Tuncer Öztarhan’la başlayan evlilik hayatı kısa sürdü. Ardından 2014 yılında Serkan Uçar ile evlendi ve bu evlilikten oğlu Eymen dünyaya geldi. 2021’de avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla evlenerek tekrar mutluluğu yakalamaya çalışan Erken, eşinin trajik vefatıyla sarsıldı. Tüm bu zorlukların ardından magazin gündemine bomba gibi düşen son aşkı Sinan Akçıl oldu. Uzun süredir dostluklarıyla konuşulan ikili, sonunda aşklarını ilan ederek yeniden magazin sayfalarının başköşesine oturdu.

Ece Erken'in Yer Aldığı Diziler

Ece Erken Kimdir?

  • 1999: Nilgün (Başrol - Nilgün)

  • 2002: Aşk ve Gurur (Ahu)

  • 2003: Lise Defteri (Nil)

Ece Erken'in Sunuculuğunu Yaptığı Programlar

Ece Erken'in Sunuculuğunu Yaptığı Programlar

  • 2008: Mavi Şeker (atv)

  • 2009: En Beyaz Geceler

  • 2010: Aç Aç Kazan (FOX)

  • 2011: Hayata Gülerken (Kanaltürk)

  • 2014: Tatlım Benim (Beyaz TV)

  • 2017: İyi Fikir (TRT 1)

  • 2018-2020: Söylemezsem Olmaz (Beyaz TV)

  • 2025 - Günümüz: Gel Konuşalım (TV8)

Ece Erken'in Güncel Projeleri

Ece Erken'in Güncel Projeleri

Ece Erken, 2025 yılında televizyon ekranlarında yeniden boy göstermeye başladı ve eski enerjisiyle dikkat çekiyor. En büyük güncel projesi, TV8’de yayınlanan ve magazin dünyasının nabzını tutan “Gel Konuşalım” programı. Bu programda Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunuculuk yapıyor; güncel olayları, magazin haberlerini ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı yorumlarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın