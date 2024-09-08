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Ebeveynler Dikkat: Okula Dönen Çocuklarınızın Beslenme Çantasından Eksik Etmemeniz Gereken 10 Şey

etiket Ebeveynler Dikkat: Okula Dönen Çocuklarınızın Beslenme Çantasından Eksik Etmemeniz Gereken 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 19:01

Sonunda çocuklarımız okula döndü! Ancak okul döneminde en çok dikkat etmemiz gereken şey beslenme kısmı oluyor. Bu konuda öneriye ihtiyacınız varsa size önerilerimiz var!

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1. Tam buğday ekmeğiyle yapılmış sandviçler

1. Tam buğday ekmeğiyle yapılmış sandviçler

Beslenme çantası için hazırlayacağınız yiyeceklerin hem hazırlanması hem de yemesi oldukça pratik şeyler olması gerekiyor. Bu yüzden sandviçler en ideal şeylerden biri. Ancak sandviçleri hazırlarken tam buğday ekmeğini kullanmak çok daha sağlıklı bir seçim olacaktır.

2. Mevsim meyveleri

2. Mevsim meyveleri

Çocuğunuzun gün boyunca okulda enerjik olmasını ve dersleri daha iyi dinlemesi için meyveler en büyük yardımcınız olabilir. Bunun için mevsim meyvelerini kullanabilirsiniz. Böylece çocuğunuzun tatlı ihtiyacını en sağlıklı şekilde karşılayabilirsiniz.

3. Yoğurt

3. Yoğurt

Probiyotik, bağırsak sağlığını en fazla etkileyen şeylerin başında geliyor. Eğer yoğurdu evde yapabilirseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Yoğurdu meyveyle de birleştirerek leziz bir hale getirebilirsiniz.

4. Kuruyemiş

4. Kuruyemiş

Çocuğunuzun okul günü boyunca bir şeyler atıştırmasını istiyorsanız kuruyemiş doğru tercih olabilir. Fındık veya badem bu konuda tercihiniz olabilir. Beyin gelişimi için bu kuruyemişler çocuklar için çok önemli. Kuruyemişleri küçük bir saklama kabına koyarak beslenme çantasıyla yollayabilirsiniz.

5. Sebze çubukları

5. Sebze çubukları

Eğer çocuğunuz sebze yemiyorsa sebzeyi daha eğlenceli hale getirerek yemesini sağlayabilirsiniz. Bunun için sebzeleri çubuk şeklinde hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuzun dengeli ve sağlıklı beslenmesi için sebzeleri mutlaka beslenme çantasına eklemelisiniz.

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6. Yumurta

6. Yumurta

Çocuklarımız çok erken saatlerde okula gidiyor. Bu nedenle de birçok çocuk kahvaltı saatini kaçırıyor. Eğer çocuğunuzun güne sağlıklı başlamasını istiyorsanız yumurta haşlayarak beslenme çantasına koyabilirsiniz. Böylece iyi bir protein kaynağı çocuğunuzun güne sağlıkla başlamasını sağlar.

7. Kuru Meyve

7. Kuru Meyve

Taze meyvenin yerini tutmasa da kuru meyve de işinizi görecektir. Kuru meyveyi çocuğunuz keyifle yer, atıştırmalık olarak yiyeceği için de aslında bir nevi takviye gıda yerine geçer. Ders aralarında arkadaşlarıyla da paylaşarak arkadaşlık bağlarını da geliştirmiş olur.

8. Kepekli makarna salatası

8. Kepekli makarna salatası

Makarna salatasını sevmeyen çocuk var mıdır? Makarna salatasını daha sağlıklı hale getirmek için tam tahıllı makarna kullanabilirsiniz. Bu makarna salatası hem çocuğunuza enerji verir hem de onun uzun saatler tok kalmasını sağlar.

9. Taze sıkılmış meyve suyu

9. Taze sıkılmış meyve suyu

Çocuklar meyve suyunu her öğünün yanında tüketmeyi çok seviyorlar. Bunu avantaj bilip çocuğunuza taze meyveleri sıkacağınız bir meyve suyu hazırlayabilirsiniz. Böylece vitamin ve günlük sıvı ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

10. Süt

10. Süt

Son önerimiz ise tabii ki süt olacak! Kalsiyum ve protein açısından zengin bir içecek olan süt, çocuklarınızın kemik gelişimi için çok önemli. Özellikle de kahvaltı öğününde süt içmelerini sağlamak, çocuklarınıza yapabileceğiniz en büyük iyilik olacaktır!

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