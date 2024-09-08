Ebeveynler Dikkat: Okula Dönen Çocuklarınızın Beslenme Çantasından Eksik Etmemeniz Gereken 10 Şey
Ebeveynler Dikkat: Okula Dönen Çocuklarınızın Beslenme Çantasından Eksik Etmemeniz Gereken 10 Şey
Sonunda çocuklarımız okula döndü! Ancak okul döneminde en çok dikkat etmemiz gereken şey beslenme kısmı oluyor. Bu konuda öneriye ihtiyacınız varsa size önerilerimiz var!
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1. Tam buğday ekmeğiyle yapılmış sandviçler
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2. Mevsim meyveleri
3. Yoğurt
4. Kuruyemiş
5. Sebze çubukları
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