Ebeveynler Dikkat: Okula Dönen Çocuklarınızın Beslenme Çantasından Eksik Etmemeniz Gereken 10 Şey

Beslenme çantası için hazırlayacağınız yiyeceklerin hem hazırlanması hem de yemesi oldukça pratik şeyler olması gerekiyor. Bu yüzden sandviçler en ideal şeylerden biri. Ancak sandviçleri hazırlarken tam buğday ekmeğini kullanmak çok daha sağlıklı bir seçim olacaktır.