E Bu Türküler Çok Güzel: Barabar

Klasik haline gelmiş, hepimizin en az 1 kere dinlediği türküleri bir de Barabar'ın ağzından dinlemeye ne dersiniz? Hem oyunculukta hem de müzikte bizi etkileyen kişiler bir araya gelmiş ve Barabar grubunu kurmuş. Ee şimdi de bize en iyi Barabar parçalarını dinlemek düşer. Hazırsanız başlıyoruz!