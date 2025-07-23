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E Bu Türküler Çok Güzel: Barabar

etiket E Bu Türküler Çok Güzel: Barabar

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 23:07

Klasik haline gelmiş, hepimizin en az 1 kere dinlediği türküleri bir de Barabar'ın ağzından dinlemeye ne dersiniz? Hem oyunculukta hem de müzikte bizi etkileyen kişiler bir araya gelmiş ve Barabar grubunu kurmuş. Ee şimdi de bize en iyi Barabar parçalarını dinlemek düşer. Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Muhabbet Bağında

2. Yağmur Yağar Taş Üstüne

3. Feridem

4. Aman Of

5. Yürüyorum Dikenlerin Üstünde

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6. Nasip Olur Amasya'ya Varırsan

7. Lingo Lingo Şişeler

8. Köprüden Geçti Gelin

9. Haydar Haydar

10. Pınar Başından Bulanır

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11. Saray Yolu

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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