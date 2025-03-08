Dünyayı Sesiyle Sarsan Kadınlar! 8 Mart' ta Dinlenmesi Şart 16 Efsane Şarkı

8 Mart'ı kutlamak için harika bir yol: Dünyayı sesiyle sarsan kadınların şarkılarını dinlemek. Her birinin kendi tarzıyla müziğe bıraktığı iz, kalbimize dokunuyor. Biz de bu özel günde, ruhumuzu yükseltecek 16 efsane şarkıyı bir araya getirdik.

Kadınlar günü kutlu olsun❤