Dünyanın En Bilinen, Her Yerde Geçen Parası: Dolar Hakkında Bilmediğiniz 12 Şey
Dünyanın En Bilinen, Her Yerde Geçen Parası: Dolar Hakkında Bilmediğiniz 12 Şey
Dünyanın en çok bilinen ve gerçek anlamda en çok kullanılan para birimi tartışılmasız Amerikan doları. Hatta bu durum o kadar kafamıza kazınmıştır ki çoğu insan parayı hayal ettiğinde bile aklında dolar işareti ve Amerikan dolarının rengi olan yeşil rengi canlanır. Dünyanın en bilinen ve en çok kullanılan para birimine gelin birlikte yakından bir göz atalım.
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1. Kağıttan yapılmayan kağıt para.
2. Her dolar tutarının kendi ömrü vardır.
3. Madeni paralar yaklaşık 30 yıl dolaşımda kalır.
4. Dolar işareti ilk olarak 1785 yılında kullanıldı.
5. İlk Amerikan doları 1785'de yaratıldı.
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6. ABD dolarını kullanan tek ülke Amerika değil.
7. ABD dolarının yeşil olma sebebi sahteciliği engellemekti.
8. En çok taklit edilen para 20 dolardır.
9. ABD'nin çıkardığı en yüksek banknot 100.000 dolardı.
10. 10.000 Dolarlık banknot Amerika Birleşik Devletleri’nde halka açık olarak tedavül edilen en yüksek değere sahip banknottur.
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11. Yaşayan başkanlar paralarda yer almaz.
12. Martha Washington, Amerikan dolarında yer alan tek kadındır.
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