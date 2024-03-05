Dünyanın En Bilinen, Her Yerde Geçen Parası: Dolar Hakkında Bilmediğiniz 12 Şey

Dünyanın en çok bilinen ve gerçek anlamda en çok kullanılan para birimi tartışılmasız Amerikan doları. Hatta bu durum o kadar kafamıza kazınmıştır ki çoğu insan parayı hayal ettiğinde bile aklında dolar işareti ve Amerikan dolarının rengi olan yeşil rengi canlanır. Dünyanın en bilinen ve en çok kullanılan para birimine gelin birlikte yakından bir göz atalım.