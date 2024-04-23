Dünyanın Bambaşka Sesini Yansıtmaya Çalışan Xavier Rudd'un İçinize İşleyecek 12 Şarkısı

Avustralyalı şarkısı Xavier Rudd değindiği maneviyat ve Avustralya'daki yerlilerin hakları ile içimizde bambaşka bir noktanın penceresini aralıyor. Dinledikçe kalbinizi bırakıp aşık olacağınız en keyifli şarkıları bir araya getirdik. Hazırsanız takın kulaklığı, büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz!