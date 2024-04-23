Dünyanın Bambaşka Sesini Yansıtmaya Çalışan Xavier Rudd'un İçinize İşleyecek 12 Şarkısı
Dünyanın Bambaşka Sesini Yansıtmaya Çalışan Xavier Rudd'un İçinize İşleyecek 12 Şarkısı
Avustralyalı şarkısı Xavier Rudd değindiği maneviyat ve Avustralya'daki yerlilerin hakları ile içimizde bambaşka bir noktanın penceresini aralıyor. Dinledikçe kalbinizi bırakıp aşık olacağınız en keyifli şarkıları bir araya getirdik. Hazırsanız takın kulaklığı, büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Follow The Sun
2. Stoney Creek
3. We Deserve To Dream
4. Spirit Bird
5. Walk Away
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Storm Boy
7. Come Let Go
8. Home
9. Let Me Be
10. Road Trippin'
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Great Divine
12. Little Chief
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın