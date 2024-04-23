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Dünyanın Bambaşka Sesini Yansıtmaya Çalışan Xavier Rudd'un İçinize İşleyecek 12 Şarkısı

etiket Dünyanın Bambaşka Sesini Yansıtmaya Çalışan Xavier Rudd'un İçinize İşleyecek 12 Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 16:01

Avustralyalı şarkısı Xavier Rudd değindiği maneviyat ve Avustralya'daki yerlilerin hakları ile içimizde bambaşka bir noktanın penceresini aralıyor. Dinledikçe kalbinizi bırakıp aşık olacağınız en keyifli şarkıları bir araya getirdik. Hazırsanız takın kulaklığı, büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz!

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1. Follow The Sun

2. Stoney Creek

3. We Deserve To Dream

4. Spirit Bird

5. Walk Away

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6. Storm Boy

7. Come Let Go

8. Home

9. Let Me Be

10. Road Trippin'

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11. Great Divine

12. Little Chief

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