Dünyaca Ünlü İsimlerin Sonu Geliyor: Sosyal Medya Kullanıcılarının Yeni Akımı 'Block Out'
Dünyaca Ünlü İsimlerin Sonu Geliyor: Sosyal Medya Kullanıcılarının Yeni Akımı 'Block Out'
Gazze'de yaşanan insanlık dramı, dünyanın gündeminde. Milyonlarca insan bu duruma tepki gösterse de dünyaca ünlü isimlerden herhangi bir tepki görmek pek de mümkün değil. Sosyal medya kullanıcıları ise özellikle Met Gala'nın ardından, Gazze'de yaşanan duruma tepki göstermeyen ünlü isimleri 'bloklama' hareketi başlattı
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Dünyaca ünlü isimlerin birbirinden pahalı kıyafetler, mücevherler ile boy gösterdiği Met Gala, bu sene de bütün ihtişamıyla düzenlendi.
Gazze'de yaşanan insanlık dramına, dünyaca ünlü isimlerin de bir tepki göstermesi, bu acıya bir ses olmaları bekleniyordu.
Bu denli yüksek bir medya gücüne sahip Met Gala'da Gazze'nin adının bile anılmamış olmamasına, sosyal medyadaki kullancılar bu ünlü isimleri "bloklayarak" tepki gösteriyor. Bu nedenle, son zamanlarda başlayan ünlü isimleri bloklama hareketi, "BlockOut2024" olarak anılıyor.
BlockOut hareketinin en dikkat çeken ismi ise Met Gala'ya giydiği kıyafetle "ekmek yoksa pasta yesinler" sesini kullanarak bir video paylaşan dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Haleyy Baylee oldu.
Dilerseniz bir TikTok kullanıcısının durumu özetlediği paylaşıma buradan ulaşabilirsiniz;
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Ünlü isimleri bloklamanın asıl nedeni ise onları sadece bloklamakla kalmak değil elbette. Takipçileri sayesinde para kazanan ünlü isimler, bu denli takipçi kaybettiklerinde eninde sonunda takipçilerinin istediği tepkiyi vermek durumunda kalacak.
Biliyorsunuz ki birçok ünlü ismin kendi adına çıkarmış olduğu ya bir kozmetik markası ya da bir giyim markası var.
Bu uygulamanın detaylarına da buradan ulaşabilirsiniz;
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