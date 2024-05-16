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Dünyaca Ünlü İsimlerin Sonu Geliyor: Sosyal Medya Kullanıcılarının Yeni Akımı 'Block Out'

Dünyaca Ünlü İsimlerin Sonu Geliyor: Sosyal Medya Kullanıcılarının Yeni Akımı 'Block Out'

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.05.2024 - 11:38

Gazze'de yaşanan insanlık dramı, dünyanın gündeminde. Milyonlarca insan bu duruma tepki gösterse de dünyaca ünlü isimlerden herhangi bir tepki görmek pek de mümkün değil. Sosyal medya kullanıcıları ise özellikle Met Gala'nın ardından, Gazze'de yaşanan duruma tepki göstermeyen ünlü isimleri 'bloklama' hareketi başlattı

Kaynak: TikTok 1 / TikTok 2

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Dünyaca ünlü isimlerin birbirinden pahalı kıyafetler, mücevherler ile boy gösterdiği Met Gala, bu sene de bütün ihtişamıyla düzenlendi.

Dünyaca ünlü isimlerin birbirinden pahalı kıyafetler, mücevherler ile boy gösterdiği Met Gala, bu sene de bütün ihtişamıyla düzenlendi.

Her sene olduğu gibi bu sene de Met Gala'ya katılan ünlülerin kıyafetleri değerlendirildi, yorumlar yapıldı. Fakat bu sene farklı olarak vatandaşların tepkisini çeken bir detay vardı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına, dünyaca ünlü isimlerin de bir tepki göstermesi, bu acıya bir ses olmaları bekleniyordu.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına, dünyaca ünlü isimlerin de bir tepki göstermesi, bu acıya bir ses olmaları bekleniyordu.

Özellikle de Met Gala'ya katılmak adına 75 bin dolara bilet alan, hatta 10 kişilik bir masada oturmak için ayrıca 350 bin dolara bilet satın alanlar düşünüldüğünde, bu ünlü isimler tepki çekmeye başladı. 

İnsanlar, bu paraları insani yardım adına kullanılabileceğini belirterek, tepkilerini ortaya koydu.

Bu denli yüksek bir medya gücüne sahip Met Gala'da Gazze'nin adının bile anılmamış olmamasına, sosyal medyadaki kullancılar bu ünlü isimleri "bloklayarak" tepki gösteriyor. Bu nedenle, son zamanlarda başlayan ünlü isimleri bloklama hareketi, "BlockOut2024" olarak anılıyor.

Bu denli yüksek bir medya gücüne sahip Met Gala'da Gazze'nin adının bile anılmamış olmamasına, sosyal medyadaki kullancılar bu ünlü isimleri "bloklayarak" tepki gösteriyor. Bu nedenle, son zamanlarda başlayan ünlü isimleri bloklama hareketi, "BlockOut2024" olarak anılıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, blok listelerini bu etiketi kullanarak paylaşmaya başladı. Bloklama hareketi ise başta Kardashian ailesinin üyeleri olmak üzere, Zendaya, Beyonce, Taylor Swift, Ariana Grande gibi isimleri etkiledi. 

Bloklama hareketinin Kim Kardashian'ın yaklaşık 3 milyon takipçisini kaybetmesine sebep olduğu söyleniyor.

BlockOut hareketinin en dikkat çeken ismi ise Met Gala'ya giydiği kıyafetle "ekmek yoksa pasta yesinler" sesini kullanarak bir video paylaşan dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Haleyy Baylee oldu.

BlockOut hareketinin en dikkat çeken ismi ise Met Gala'ya giydiği kıyafetle "ekmek yoksa pasta yesinler" sesini kullanarak bir video paylaşan dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Haleyy Baylee oldu.

Sosyal medya fenomeni, çektiği bu videonun ardından linç edilmeye ve takipçi kaybetmeye başlayınca, 'özür dilediği' bir video yayınladı.

Dilerseniz bir TikTok kullanıcısının durumu özetlediği paylaşıma buradan ulaşabilirsiniz;

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Ünlü isimleri bloklamanın asıl nedeni ise onları sadece bloklamakla kalmak değil elbette. Takipçileri sayesinde para kazanan ünlü isimler, bu denli takipçi kaybettiklerinde eninde sonunda takipçilerinin istediği tepkiyi vermek durumunda kalacak.

Ünlü isimleri bloklamanın asıl nedeni ise onları sadece bloklamakla kalmak değil elbette. Takipçileri sayesinde para kazanan ünlü isimler, bu denli takipçi kaybettiklerinde eninde sonunda takipçilerinin istediği tepkiyi vermek durumunda kalacak.

BlockOut akımında yapılan tek şey, ünlü isimleri sosyal medyadan engellemek de değil.

Biliyorsunuz ki birçok ünlü ismin kendi adına çıkarmış olduğu ya bir kozmetik markası ya da bir giyim markası var.

Biliyorsunuz ki birçok ünlü ismin kendi adına çıkarmış olduğu ya bir kozmetik markası ya da bir giyim markası var.

Sosyal medya kullancıları, ünlü isimlerin çıkarmış oldukları bu ürünleri, sitelerinden sepetlerine ekliyor. Ancak satın almadan bu ürünleri sepetlerinde bırakıp sayfayı kapatıyorlar.

Dolayısıyla markanın pazarlama bütçesi, sizin sepetinizde bıraktığınız ürünü satın almanız için harcanıyor. Bu uygulamayı binlerce kişi yaptığında, sistem otomatik olarak binlerce kişiye sepetinde unuttuğu ürünü hatırlatmak için çalışıyor.

Bu uygulamanın detaylarına da buradan ulaşabilirsiniz;

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