Dünyaca Ünlü İsimlerin Sonu Geliyor: Sosyal Medya Kullanıcılarının Yeni Akımı 'Block Out'

Gazze'de yaşanan insanlık dramı, dünyanın gündeminde. Milyonlarca insan bu duruma tepki gösterse de dünyaca ünlü isimlerden herhangi bir tepki görmek pek de mümkün değil. Sosyal medya kullanıcıları ise özellikle Met Gala'nın ardından, Gazze'de yaşanan duruma tepki göstermeyen ünlü isimleri 'bloklama' hareketi başlattı

Kaynak: TikTok 1 / TikTok 2