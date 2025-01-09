Dünya Çapında Bir Seyahat Acentesi Kurulabilir mi? Turizm Sektöründe Yükselmek İçin Bilinmesi Gerekenler

Seyahat acentesi kurmak, tabii ki bu kadar kolay bir iş değil. İlk olarak işletmeniz için gereken tüm lisans ve izinleri almalısınız. Müşterilerinizi ve işinizi korumak için mutlaka uygun sigorta poliçelerine sahip olmalısınız. İşinizi en doğru şekilde yapmalısınız ki sonuçları olumlu olsun.