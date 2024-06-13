Düğünlerin Vazgeçilmez Şarkıları: Herkesin Severek Eşlik Ettiği 10 Parça
Düğünlerin Vazgeçilmez Şarkıları: Herkesin Severek Eşlik Ettiği 10 Parça
Düğünler... Ah o düğünler! En yakın arkadaşınızın gelinliğiyle süzüldüğü, annenizin dans pistinde göbek attığı, dayınızın ise mikrofona sarılıp şarkı söylediği o unutulmaz anlar. Bu özel günde her şey kusursuz olmalı, değil mi? İşte bu yüzden şarkı seçimi çok önemli. Hadi gelin, düğünlerde herkesin dilinden düşmeyen, eşlik etmekten keyif aldığı 10 şarkıya birlikte göz atalım.
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1. Sezen Aksu - Rakkas
2. Kibariye - Lafı Mı Olur
3. Ömer Faruk Bostan - Erik Dalı
4. Sinan Yılmaz - Lingo Lingo Şişeler
5. Harun Kolçak - Gir Kanıma
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Erik dalı candır. Sadece düğünde değil, evde bile açıp oynuyorum.:)
Eğlenirken belli bir kopma seviyesi var orayı aştıktan sonra her şarkı vazgeçilmez oluyor ☺️ eğlenen insanlarla düğün yapmak çok zevkli 🥰
Çok doğru.