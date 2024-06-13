Düğünlerin Vazgeçilmez Şarkıları: Herkesin Severek Eşlik Ettiği 10 Parça

Düğünler... Ah o düğünler! En yakın arkadaşınızın gelinliğiyle süzüldüğü, annenizin dans pistinde göbek attığı, dayınızın ise mikrofona sarılıp şarkı söylediği o unutulmaz anlar. Bu özel günde her şey kusursuz olmalı, değil mi? İşte bu yüzden şarkı seçimi çok önemli. Hadi gelin, düğünlerde herkesin dilinden düşmeyen, eşlik etmekten keyif aldığı 10 şarkıya birlikte göz atalım.