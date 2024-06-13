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Düğünlerin Vazgeçilmez Şarkıları: Herkesin Severek Eşlik Ettiği 10 Parça

etiket Düğünlerin Vazgeçilmez Şarkıları: Herkesin Severek Eşlik Ettiği 10 Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 11:31

Düğünler... Ah o düğünler! En yakın arkadaşınızın gelinliğiyle süzüldüğü, annenizin dans pistinde göbek attığı, dayınızın ise mikrofona sarılıp şarkı söylediği o unutulmaz anlar. Bu özel günde her şey kusursuz olmalı, değil mi? İşte bu yüzden şarkı seçimi çok önemli. Hadi gelin, düğünlerde herkesin dilinden düşmeyen, eşlik etmekten keyif aldığı 10 şarkıya birlikte göz atalım.

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1. Sezen Aksu - Rakkas

2. Kibariye - Lafı Mı Olur

3. Ömer Faruk Bostan - Erik Dalı

4. Sinan Yılmaz - Lingo Lingo Şişeler

5. Harun Kolçak - Gir Kanıma

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6. Duman - Senden Daha Guzel

7. Fatih Ürek - Hadi Hadi

8. Rumeli Orhan/ Kemal - Para bizde

9. Kibariye - Hap Koydum

10. Kenan Doğulu - Güzeller İçinden

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pembegulondes

Erik dalı candır. Sadece düğünde değil, evde bile açıp oynuyorum.:)

maestro__maestro

Eğlenirken belli bir kopma seviyesi var orayı aştıktan sonra her şarkı vazgeçilmez oluyor ☺️ eğlenen insanlarla düğün yapmak çok zevkli 🥰

pembegulondes

Çok doğru.