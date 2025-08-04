Dreame Technology, 18 Ülkede Robot Süpürge Pazarının Lideri Oldu

Dreame, sadece Avrupa ve Asya’da değil, Kuzey Amerika’da da güçlü bir büyüme trendi sergiliyor. 2025 Bahar kampanyası döneminde, Amazon ABD’de L40 Ultra modeliyle 2’si 1 arada robot süpürge kategorisinde lider olan Dreame, Kanada’da da L10s Ultra Gen2 modeliyle zirveye yerleşti. Aynı dönemde, Kuzey Amerika’daki toplam kanal gelirleri yıllık bazda %362 artış göstererek rekor bir büyüme performansı sergiledi. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan ilk Dreame mağazaları, bu pazarlardaki fiziksel erişimi de güçlendirdi.

Dreame ürünleri günümüzde 100'den fazla ülke ve bölgede satışta, 6.000’den fazla fiziksel mağazada kullanıcılarla buluşuyor. Marka, 30 milyondan fazla haneye ulaşmış durumda.

Küresel temizlik teknolojileri pazarı da istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. GfK ve China Market Monitor verilerine göre, 2024 Eylül itibarıyla (Kuzey Amerika ve Rusya hariç) global pazarın büyüklüğü 15,2 milyar dolara ulaştı ve bir önceki yıla göre %4,2 artış kaydedildi. Robot süpürgeler ve ıslak-kuru zemin temizleyiciler bu büyümede önemli rol oynadı.

Akıllı ev ekosistemlerinin gelişimi ve yurtdışı pazarlardan gelen yoğun talep, Dreame’nin büyümesini daha da hızlandırmak için güçlü bir zemin oluşturuyor. Şirket, robot temizlik teknolojileri alanında global liderlik konumunu daha da sağlamlaştırmaya kararlı.