Dreame Technology, 18 Ülkede Robot Süpürge Pazarının Lideri Oldu
Frost & Sullivan raporuna göre Dreame, 2025’in ilk yarısında 18 ülkede pazar lideri konumuna yükseldi.
Akıllı temizlik teknolojileri alanında dünyanın önde gelen markalarından Dreame Technology, Frost & Sullivan’ın yayımladığı 2025 yılı ilk yarı raporuna göre robot süpürge pazarında 18 ülkede liderliğe yükseldi. Bu başarı, markanın global büyüme stratejisini ve inovasyon gücünü bir kez daha ortaya koydu.
Ocak-Mayıs 2025 döneminde Dreame’nin global robot süpürge satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre %178 oranında arttı. Kuzey ve Doğu Avrupa başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu pazarlarında etkileyici bir büyüme kaydeden marka, İsveç’te %62, Danimarka, Polonya ve İsrail’de %50’nin üzerinde, Norveç, İsviçre ve Finlandiya’da ise %45’i aşan pazar paylarıyla dikkat çekti.
Küresel Başarı, Türkiye’ye Yansıyor
Türkiye Pazarı İçin Hedef Liderlik
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