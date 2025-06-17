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Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Altın Hep Artar mı?

etiket Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Altın Hep Artar mı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 14:04

Altın hep artar mı? Altına yatırım yapmak isteyenlerin aklındaki soru bu! Altının hareketleri ve yatırım alanındaki rolünü Dr. Hakan Özerol detayları ile cevaplıyor. Hazırsanız hadi bakalım, altına neler oluyor öğrenelim!

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Altın geçmişten günümüze çok tercih edilen bir yatırım aracı.

Altın, binlerce yıldır güvenli liman olarak görülüyor. Ekonomik belirsizliklerde insanlar genellikle altına yöneliyor çünkü onu elle tutulur, sınırlı bir varlık olarak olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu psikolojik yön, bazen gerçek değerle beklenti arasında kopukluk yaratabiliyor.

Öncelikle altın yatırımı uzun vadeli olarak düşünülmelidir.

Altın, kısa vadeli kazançlar yerine daha uzun vadeli birikim aracı olarak değerlendirilmelidir. Ani fiyat değişikliklerinden etkilenmemek için sabırlı bir yaklaşım benimsenmeli ve buna göre yatırım yapılmalıdır.

Çünkü altın sürekli artmaz.

Altın fiyatlarının her zaman yükselmez, zaman zaman altın, değer kaybedebilir ve yatırımcılar bu dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu yüzden yatırım yaparken altının her zaman yükseleceğini düşünmeyin. Piyasada yaşanan olumlu durumlar kadar olumsuzlar da olabilir.

Altının değeri nominal olarak artsa bile, enflasyondan arındırıldığında gerçek getiri düşük olabilir.

Yani paranız nominal olarak artsa da, satın alma gücünüz aynı kalabilir ya da düşebilir. Bu nedenle sadece kazanca değil, enflasyon karşısındaki reel kazanca bakılmalıdır.

Altın bazı olaylar karşısında artabilir.

Örneğin, doların değer kaybetmesi, dünyada veya Amerika'da yaşanan enflasyon altının değer kazanmasını sağlar. Fakat bu tarz olaylar her gün yaşanmaz. 2-3 yılda bir yaşanan bu olaylar sürekli tekrar etmediği için de altın her zaman artar diyemeyiz.

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Tarihe bakıldığında 2-3 yıl boyunca altın ons'unun sabit kaldığı dönemler görülür.

Hatta bu dönemlerde ons'un değeri de düşmüştür. Bu noktada altın sürekli artar demek oldukça yanlış olacaktır. Tabii bunun yanı sıra Türk Lirası bazında da altını değerlendirmek gerekir.

Altın, ons bazında fiyatlanır.

Yani Türkiye'de altının ons fiyatı dolar bazında olur. Güncel kur ile çevirerek altının Türk Lirası karşıındaki fiyatını bulabiliriz. Enflasyon ile birlikte bakıldığında altının Türk Lirası karşısında değerlendiğini de söyleyebiliriz. Bu bağlamda altın dolar bazında artmazken, Türk Lirası bazında artabilir.

Altın iyi bir yatırım aracıdır.

Tabii ki altına yatırım yapmadan önce finansal okuryazarlık seviyesini artırmak, bilinçli kararlar almayı sağlar. Piyasa trendlerini ve ekonomik göstergeleri anlamak, yatırımcıların risklerini azaltır. Bu yüzden altına yatırım yapmadan önce kendinizi bu alanda da geliştirmelisiniz.

Dr. Hakan Özerol'un videosunu buradan izleyebilirsiniz 👇🏼

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Begüm
Begüm
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