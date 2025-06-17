Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Altın Hep Artar mı?
Altın hep artar mı? Altına yatırım yapmak isteyenlerin aklındaki soru bu! Altının hareketleri ve yatırım alanındaki rolünü Dr. Hakan Özerol detayları ile cevaplıyor. Hazırsanız hadi bakalım, altına neler oluyor öğrenelim!
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Altın geçmişten günümüze çok tercih edilen bir yatırım aracı.
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Öncelikle altın yatırımı uzun vadeli olarak düşünülmelidir.
Çünkü altın sürekli artmaz.
Altının değeri nominal olarak artsa bile, enflasyondan arındırıldığında gerçek getiri düşük olabilir.
Altın bazı olaylar karşısında artabilir.
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Tarihe bakıldığında 2-3 yıl boyunca altın ons'unun sabit kaldığı dönemler görülür.
Altın, ons bazında fiyatlanır.
Altın iyi bir yatırım aracıdır.
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