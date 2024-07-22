Doğru Temizliyor musunuz? Çift Hazneli Airfryer’ı Daha Uzun Süre Kullanmanızı Sağlayacak 9 Temizlik Önerisi

Yemek kalıntılarının üzerinde biriktiği bu üç parçanın her kullanım sonrası yıkanması gerektiğini belirtelim. Tabii bunla bitmiyor, kullandıktan sonra rezistansı da nemli bir bezle silmelisiniz. Rezistansı her seferinde temizlemezseniz üzerinde yağ birikeceği için bir süre sonra çıkarmanız çok zor olacaktır.