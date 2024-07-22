Doğru Temizliyor musunuz? Çift Hazneli Airfryer’ı Daha Uzun Süre Kullanmanızı Sağlayacak 9 Temizlik Önerisi
Doğru Temizliyor musunuz? Çift Hazneli Airfryer’ı Daha Uzun Süre Kullanmanızı Sağlayacak 9 Temizlik Önerisi
Philips Çift Hazneli Airfryer ile yemek yapmak çok kolay ve pratik. Peki temizliği de pratik ve kolay mı, gelin birlikte bakalım...
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1. Airfryer'ı kullanarak yemek yaptınız ve yemeğiniz mis gibi oldu. Şimdi sıra en sevilmeyen kısımda, temizlikte!
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2. Her kullanım sonrası Airfryer'ın haznesini, sepetini ve telini yıkamanız gerekiyor.
3. Hazne, sepet ve teli yıkamanız gerektiğini söyledik. Bunu nasıl yapacağınızı da anlatalım mı?
4. Tabii bu işleme başlamadan önce Airfryer'ın soğuduğundan emin olmak gerek!
5. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var elbette.
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