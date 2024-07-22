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Doğru Temizliyor musunuz? Çift Hazneli Airfryer’ı Daha Uzun Süre Kullanmanızı Sağlayacak 9 Temizlik Önerisi

etiket Doğru Temizliyor musunuz? Çift Hazneli Airfryer’ı Daha Uzun Süre Kullanmanızı Sağlayacak 9 Temizlik Önerisi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 21:01

Philips Çift Hazneli Airfryer ile yemek yapmak çok kolay ve pratik. Peki temizliği de pratik ve kolay mı, gelin birlikte bakalım...

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1. Airfryer'ı kullanarak yemek yaptınız ve yemeğiniz mis gibi oldu. Şimdi sıra en sevilmeyen kısımda, temizlikte!

1. Airfryer'ı kullanarak yemek yaptınız ve yemeğiniz mis gibi oldu. Şimdi sıra en sevilmeyen kısımda, temizlikte!

Airfryer kullandıktan sonra her seferinde temizlemeniz gerekiyor öncelikle bunu bilmelisiniz. Eğer her kullandıktan sonra temizliği düzgün yapmazsanız yağlar ve yemek artıkları birikir ve temizlemesi çok zor hale gelir.

2. Her kullanım sonrası Airfryer'ın haznesini, sepetini ve telini yıkamanız gerekiyor.

2. Her kullanım sonrası Airfryer'ın haznesini, sepetini ve telini yıkamanız gerekiyor.

Yemek kalıntılarının üzerinde biriktiği bu üç parçanın her kullanım sonrası yıkanması gerektiğini belirtelim. Tabii bunla bitmiyor, kullandıktan sonra rezistansı da nemli bir bezle silmelisiniz. Rezistansı her seferinde temizlemezseniz üzerinde yağ birikeceği için bir süre sonra çıkarmanız çok zor olacaktır.

3. Hazne, sepet ve teli yıkamanız gerektiğini söyledik. Bunu nasıl yapacağınızı da anlatalım mı?

3. Hazne, sepet ve teli yıkamanız gerektiğini söyledik. Bunu nasıl yapacağınızı da anlatalım mı?

Airfryer cihazınızın haznesini, sepetini ve telini sıcak su ve deterjanla kolayca temizlemeniz mümkün. Sünger yardımıyla bu parçaları tertemiz yapabiliyorsunuz.

4. Tabii bu işleme başlamadan önce Airfryer'ın soğuduğundan emin olmak gerek!

Airfryer'ın parçalarını temizlemek için önce ona soğuması için biraz müsaade etmeniz gerekiyor. Bunun için yemek piştikten sonra yaklaşık bir 30 dakika bekleseniz yeter. 30 dakikanın sonunda artık temizliğe başlayabilirsiniz.

5. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var elbette.

Airfryer'ın haznesinin, sepetinin ve telinin yapışmaz kaplaması var. Bu yüzden asla ama asla kaplamaya zarar verebilecek aletlerle temizlenmemesi gerekiyor. Yani metal mutfak aletlerini ve aşındırıcı temizlik maddelerini Airfryer'ın parçalarından uzak tutmalısınız.

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6. Hazneyi su ve deterjanla temizleyebileceğinizi söyledik. Ama ya yemek artıkları yapıştıysa ne yapacaksınız?

6. Hazneyi su ve deterjanla temizleyebileceğinizi söyledik. Ama ya yemek artıkları yapıştıysa ne yapacaksınız?

O zaman yapmanız gereken hazneyi sıcak su ve deterjanla doldurmak. Bu şekilde 5-10 dakika bekletmeniz gerekiyor. Bu bekleme süresinin sonunda haznenin dibine yapışan artıklar yumuşayacağı için temizlemeniz çok kolaylaşıyor.

7. Bunların yerine daha kolay bir yol yok mu dediğinizi duyar gibiyiz.

7. Bunların yerine daha kolay bir yol yok mu dediğinizi duyar gibiyiz.

Airfryer'ınızın haznesini, sepetini ve telini bulaşık makinesinde de yıkayabildiğinizi söylesek ne dersiniz? Hem kolay hem hızlı bu yolu tercih ederek Airfryer'ınızı temizlemeniz mümkün. Bu şekilde hızlıca kirlerden kurtulup Airfryer'ınızı tertemiz yapabiliyorsunuz.

8. Sıra geldi rezistansı temizlemeye...

8. Sıra geldi rezistansı temizlemeye...

Resitans temizliği yapmak için önce elbette Airfryer'ı prizden çekip soğumasını beklemelisiniz. İçindeki parçaları çıkarıp cihazı ters çevirmeniz gerekiyor. Cihazı ters çevirmenin nedeni rezistansa daha kolay erişmek. Cihazın içini temizlemek için sıcak suyla ıslattığınız süngeri kullanabilirsiniz.

9. Yağlı ve akan yemeklerden sonra rezistansı temizlemek için sünger yeterli olmayabilir. Böyle zamanlarda yumuşak-orta arası sertlikte bir fırça kullanabilirsiniz.

9. Yağlı ve akan yemeklerden sonra rezistansı temizlemek için sünger yeterli olmayabilir. Böyle zamanlarda yumuşak-orta arası sertlikte bir fırça kullanabilirsiniz.

Burada bilmeniz gereken ise sert veya çelik telli fırça kullanmamanız gerektiği. Temizleme işlemi bittikten sonra cihazı eski haline getirerek açmanız ve birkaç dakika çalıştırmanız gerekiyor. Bu sayede temizleyerek yumuşayan artıkların hepsi tepside birikiyor ve tepsiyi yıkayarak hepsinden kurtulmanız kolaylaşıyor.

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