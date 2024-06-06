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Doğru Bildiğiniz Yanlışları Düzeltmeye Geldik: Pratik Bir Şekilde Airfryer Temizlemenin 10 Püf Noktası

etiket Doğru Bildiğiniz Yanlışları Düzeltmeye Geldik: Pratik Bir Şekilde Airfryer Temizlemenin 10 Püf Noktası

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 21:01

Philips Airfryer 7000 XXL aldıysanız temizliğini de iyice öğrenmeniz gerek. Kullanırken düzenli nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek istiyorsanız sizi içeriğe alalım!

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1. Airfryer kullanmak çok rahat ama sadece kullanıp kenara çekilmek olmaz. Airfryer'ınızı düzenli temizlemeniz şart!

İlk olarak bilmeniz gereken her kullandıktan sonra Philips Airfryer 7000 XXL'ınızı temizlemeniz gerekiyor. Kullandıktan sonra temizlemek için yapmanız gereken birkaç şey var. Bu temizlik gözünüzü korkutmasın, çünkü çoğu parça bulaşık makinesinde yıkanabildiği için aslında hızlı ve kolay bir temizlik oluyor.

2. En yağlı yemeklerden sonra bile aslında öyle saatler gerektiren bir temizlik yapmanız gerekmiyor.

Aslında temel olarak yapmanız gereken her kullanım sonrası Philips Airfryer 7000 XXL'ın parçalarını yıkamak. Hazne, tel ve sepetini her kullandıktan sonra yıkamanız ve rezistansını da silmeniz gerekiyor.

3. Bu temizliğe başlamadan önce yarım saat makinenizin soğumasını beklemelisiniz.

Temizleme işlemine ancak makineniz iyice soğuduktan sonra başlamalısınız. Bu hem sizin hem makinenizin zarar görmemesi için gerekli. Yani yemeği pişirdikten sonra siz yemeğinizi yerken Airfryer soğuyacaktır. Yemekten sonra da rahat rahat temizleyebilirsiniz.

4. İlk olarak rezistansını temizlemekle başlıyoruz.

Rezistansı temizlemek için tek ihtiyacınız nemli bir bez. Nemli bir bezle Philips Airfryer 7000 XXL'ınızı rezistansını silebilirsiniz. Bu temizliği düzenli yaptığınızda cihazınızda yağ birikimi hiç olmuyor!

5. Tek hamlede kolayca silebileceğiniz rezistansı ilk temizlemek daha doğru. Bu sayede hazneye akabilecek yağlar çözünüyor.

5. Tek hamlede kolayca silebileceğiniz rezistansı ilk temizlemek daha doğru. Bu sayede hazneye akabilecek yağlar çözünüyor.

Rezistansı temizlemek için ilk yapmanız gereken makine soğuduktan sonra sepeti ve tavayı çıkarmak. Cihazı baş aşağı çevirirseniz daha kolay temizleyebilirsiniz. İç kısmı temizlerken sıcak suyla ıslatılmış yumuşak bir sünger kullanabilirsiniz.

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6. Rezistansa yapışan yemek artığı varsa yumuşak-orta sertlikte bir fırçayla çıkarmayı denemeniz mümkün. Burada asla yapmamanız gereken sert fırçaları veya çelik telli fırçaları kullanmak.

6. Rezistansa yapışan yemek artığı varsa yumuşak-orta sertlikte bir fırçayla çıkarmayı denemeniz mümkün. Burada asla yapmamanız gereken sert fırçaları veya çelik telli fırçaları kullanmak.

Rezistansa yapışan yemekler kalabilir. Bunun için yapmanız gereken cihazı tekrar eski haline getirip içine bir şey koymadan 2-3 dakika çalıştırmak. Bu işlemin sonunda çıkmayan artıkların tepsiye düştüğünü göreceksiniz. Bundan sonra ise tepsiyi yıkamanız yeterli.

7. Rezistansın temizliğini bitirmek için kalan son yer ise arka bölgesi.

Rezistansın içini, kenarlarını temizledikten sonra bir tek arka kısmı kalıyor. Orayı temizlemek için de ihtiyacınız olan esnek bir temizleme fırçası. Esnek temizleme fırçası ile rezistansın arkasındaki bölgeye erişerek rahatça temizlemeniz mümkün.

8. Aslında Philips Airfryer 7000 XXL'ın temizliği çok pratik. Çünkü hazne, sepet ve teli bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Bu parçaların bulaşık makinesinde yıkanması işleri kolaylaştırıyor. Bulaşık makinesine yerleştirerek her zamanki gibi deterjanla yıkayabiliyorsunuz. Ama makinede yıkamak istemeyenler için elde yıkama imkanı da var. Makine koymuyorsanız yumuşak bir süngerle elinizde yıkamanız da mümkün.

9. Eğer hazneye yemek artıkları yapışmışsa o zaman yapmanız gereken hazneye sıcak su doldurmak ve üzerine deterjan eklemek.

Bu şekilde 5-10 dakika bekletip daha sonra yumuşayan artıkları kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. Bazı yemeklerden sonra haznede yağ lekesi olabiliyor ve kolayca çıkmıyor. Böyle bir durumda yağ giderici bir deterjanla deneyebilirsiniz. Bu tarz bir deterjan yağları daha kolay çözecektir.

10. Bu temizliği yaparken asla yapmamanız gerekenler var! 🙅

Hazne, sepet ve çıkarılabilir telin yapışmaz bir kaplaması var. O yüzden bu kaplamaya zarar gelmemesi gerekiyor. Bunları temizlerken metal veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmaktan kaçınmalısınız.

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