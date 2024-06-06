Doğru Bildiğiniz Yanlışları Düzeltmeye Geldik: Pratik Bir Şekilde Airfryer Temizlemenin 10 Püf Noktası

İlk olarak bilmeniz gereken her kullandıktan sonra Philips Airfryer 7000 XXL'ınızı temizlemeniz gerekiyor. Kullandıktan sonra temizlemek için yapmanız gereken birkaç şey var. Bu temizlik gözünüzü korkutmasın, çünkü çoğu parça bulaşık makinesinde yıkanabildiği için aslında hızlı ve kolay bir temizlik oluyor.