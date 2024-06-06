Doğru Bildiğiniz Yanlışları Düzeltmeye Geldik: Pratik Bir Şekilde Airfryer Temizlemenin 10 Püf Noktası
Doğru Bildiğiniz Yanlışları Düzeltmeye Geldik: Pratik Bir Şekilde Airfryer Temizlemenin 10 Püf Noktası
Philips Airfryer 7000 XXL aldıysanız temizliğini de iyice öğrenmeniz gerek. Kullanırken düzenli nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek istiyorsanız sizi içeriğe alalım!
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1. Airfryer kullanmak çok rahat ama sadece kullanıp kenara çekilmek olmaz. Airfryer'ınızı düzenli temizlemeniz şart!
2. En yağlı yemeklerden sonra bile aslında öyle saatler gerektiren bir temizlik yapmanız gerekmiyor.
3. Bu temizliğe başlamadan önce yarım saat makinenizin soğumasını beklemelisiniz.
4. İlk olarak rezistansını temizlemekle başlıyoruz.
5. Tek hamlede kolayca silebileceğiniz rezistansı ilk temizlemek daha doğru. Bu sayede hazneye akabilecek yağlar çözünüyor.
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