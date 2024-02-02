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Dizi İzlerken Yanına Mutlaka Hazırladığın O Yiyeceği Tahmin Ediyoruz!

etiket Dizi İzlerken Yanına Mutlaka Hazırladığın O Yiyeceği Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 19:34

Her insanın dizi izlerken asla vazgeçemediği bir atıştırmalığı vardır, peki ya seninki hangisi?

Bu testte söylüyoruz!

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1. İlk soruyla başlayalım! Sağlıklı besleniyor musun?

2. Peki ya günde kaç öğün tüketiyorsun?

3. Hangisi senin ilk tercihin olur?

4. Sıkıntılı veya stresli olduğunda daha fazla atıştırmalık tüketiyor musun?

5. Genellikle hangi saatlerde daha fazla atıştırmalık tüketiyorsun?

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6. Evde bir atıştırmalık dolabın var mı?

7. Peki ya atıştırmalıklar için en iyi zaman dilimi hangisi sence?

8. Son olarak, mutfağa girmekten ve yeni tarifler denemekten hoşlanır mısın?

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Patlamış mısır!

Patlamış mısır!

Sen ne zaman dizinin başına otursan canın bir anda bir şey çekiyor, o şey de her zaman bir kova patlamış mısır oluyor! Yemeye başladığında nasıl bittiğini, ne zaman yemeye başladığını bile fark edemiyorsun, bu senin için adeta bir bağımlılık gibi... Onsuz yapamam diyeceğin şeylerden biri: Patlamış mısır!

Patates kızartması!

Patates kızartması!

Sen dizi izlemeye başladığında yanına mutlaka patates kızartması alıyorsun. Hem karnını doyurup hem dizi izlemek gibisi var mı? Elbette yok... Çeşitli soslarla patates kızartmasından aldığın keyifi iki katına çıkartmayı da unutmuyorsun tabii... Okurken bile canın çekti değil mi?

Kurabiye!

Kurabiye!

Issız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şeyden bir tanesi kurabiye olurdu herhalde! Sen tatlı atıştırmalıkları o kadar fazla seviyorsun ki onlar olmadan bir adım bile atman mümkün değil. Dizi izlerken de yanına bir çay, bir süt alıp kurabiye yerken senden daha keyiflisi yok!

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