Dizi İzlerken Yanına Mutlaka Hazırladığın O Yiyeceği Tahmin Ediyoruz!
Dizi İzlerken Yanına Mutlaka Hazırladığın O Yiyeceği Tahmin Ediyoruz!
Her insanın dizi izlerken asla vazgeçemediği bir atıştırmalığı vardır, peki ya seninki hangisi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım! Sağlıklı besleniyor musun?
2. Peki ya günde kaç öğün tüketiyorsun?
3. Hangisi senin ilk tercihin olur?
4. Sıkıntılı veya stresli olduğunda daha fazla atıştırmalık tüketiyor musun?
5. Genellikle hangi saatlerde daha fazla atıştırmalık tüketiyorsun?
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6. Evde bir atıştırmalık dolabın var mı?
7. Peki ya atıştırmalıklar için en iyi zaman dilimi hangisi sence?
8. Son olarak, mutfağa girmekten ve yeni tarifler denemekten hoşlanır mısın?
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