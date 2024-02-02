Dizi İzlerken Yanına Mutlaka Hazırladığın O Yiyeceği Tahmin Ediyoruz!

Sen ne zaman dizinin başına otursan canın bir anda bir şey çekiyor, o şey de her zaman bir kova patlamış mısır oluyor! Yemeye başladığında nasıl bittiğini, ne zaman yemeye başladığını bile fark edemiyorsun, bu senin için adeta bir bağımlılık gibi... Onsuz yapamam diyeceğin şeylerden biri: Patlamış mısır!