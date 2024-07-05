Diyarbakır Havalimanı’nda Yürüyen Merdiven Kazası: 4 Kişi Yaralandı
Diyarbakır Havalimanı’nda Yürüyen Merdiven Kazası: 4 Kişi Yaralandı
Diyarbakır Havalimanı’nda bulunan yürüyen merdivenin aniden durması sonrasında 4 kişi birbirinin üstüne düşerek kaza geçirdi. Olayda 4 vatandaş hafif şekilde yaralandı.
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Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'nda vatandaşlar yürüyen merdiveni kullandı.
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Fazla ağırlığı kaldıramayan merdivenin durması sonucu vatandaşlar birbirinin üstüne düştü. Olayda 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralan 4 kişi, tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.
Olay yerinden görüntüler 👇
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