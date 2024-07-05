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Diyarbakır Havalimanı’nda Yürüyen Merdiven Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Diyarbakır Havalimanı’nda Yürüyen Merdiven Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 08:24

Diyarbakır Havalimanı’nda bulunan yürüyen merdivenin aniden durması sonrasında 4 kişi birbirinin üstüne düşerek kaza geçirdi. Olayda 4 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'nda vatandaşlar yürüyen merdiveni kullandı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'nda vatandaşlar yürüyen merdiveni kullandı.

Fazla ağırlığı kaldıramayan merdivenin durması sonucu vatandaşlar birbirinin üstüne düştü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Fazla ağırlığı kaldıramayan merdivenin durması sonucu vatandaşlar birbirinin üstüne düştü. Olayda 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralan 4 kişi, tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralan 4 kişi, tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

Olay yerinden görüntüler 👇

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