Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Personel Sayısı Türkiye'deki 11 İlin Nüfusundan Fazla
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Personel Sayısı Türkiye'deki 11 İlin Nüfusundan Fazla
Bütçesi ile sık sık tartışma konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel sayısı gündemde. Bütçesi 2024 yılı için yüzde 151 artan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel sayısı 11 ilin nüfusundan fazla.
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Bütçesi ile sık sık gündeme gelen ve 2024 bütçesi için yüzde 151 artışla 91 milyar 824 milyon TL'ye çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel sayısı duyanları şaşırttı.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Diyanet'in bütçesi ve personel sayısı hakkında konuştu.
Demir, Diyanet'in bütçesinin 36 milyar 468 milyon 836 bin TL'den 91 milyar 824 milyon 805 bin TL'ye çıkarılmasına dikkat çekti.
Diyanete verilen bu bütçenin İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere 6 bakanlığın bütçesinden daha fazla olduğunu söyledi.
Demir, Diyanet'e yapılan bütçe artışının yüzde 151 oranında olduğunu ve neden bu zam oranının asgari ve emekli maaşı ücretlerine yapılmadığını sordu.
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Diyanet'in personel sayısına da dikkat çeken Demir, haziran sonunda 211 bin 164 kişi olan sayının Türkiye'nin 11 ilinin nüfusundan daha fazla olduğunu söyledi.
Nüfusu 211 bin 164'den daha az olan illerimiz: Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kilis ve Tunceli.
Demir, "Atama bekleyen binlerce öğretmen varken, atama bekleyen binlerce mühendis varken, kadro bekleyen binlerce belediye şirket işçisi varken bu kurumun yaptığı düpedüz kul hakkına girmektir, vicdansızlıktır, haksızlıktır." dedi.
Alevilere ayırılan bütçenin 250 milyon 381 bin TL olduğunu söyleyen Demir, Diyanet'e ayrılan bütçenin Alevilere ayrılan bütçenin tam 366 katı olduğunu söyledi.
Demir, "Türkiye'deki 90 bin camiye devlet tarafından hizmet verilirken, cemevlerine hizmet yerel yönetimlere bırakılmış. Alevi köylerine cami yapılıp, din görevlisi atanmasına rağmen, cemaat olmadığı için camiler boş kalıyor ve personel işini yapamıyor. Alevilerin ibadet yeri cemevleridir ve ibadet şekli cemdir." dedi.
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