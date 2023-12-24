Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Personel Sayısı Türkiye'deki 11 İlin Nüfusundan Fazla

Bütçesi ile sık sık tartışma konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel sayısı gündemde. Bütçesi 2024 yılı için yüzde 151 artan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel sayısı 11 ilin nüfusundan fazla.