Disney+ Türkiye, 2025 Yılında Hayata Geçecek Reklam Özelliğini Duyurdu

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yanı sıra FX, ABC, Disney Television Studios, Searchlight Pictures, 20th Century Television ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik içerik, platforma özel orijinal yapımlar ile NOW dizilerinin yer aldığı Disney+, dünyanın en sevilen hikayelerinden pek çoğuna ev sahipliği yapmaya ve yıl boyunca sürekli olarak yeni TV dizilerini, gişe rekorları kıran filmleri ve özel orijinalleri kütüphanesine ekleyerek herkese hitap eden içerikler sunmaya devam ediyor. Belgeselleri, ödüllü dramaları, komedileri ve klasik animasyonları kapsayan çok çeşitli bir içerik seçkisine erişebilen üyeler, FX'ten “The Bear” ve “Shogun”, Marvel Televisions'tan “Agatha: All Along” gibi yeni orijinal yapımların keyfini çıkarmanın yanı sıra Disney ve Pixar'dan tüm zamanların en yüksek hasılatını yapan animasyon filmi “Ters Yüz 2” gibi gişe rekortmeni sinema filmlerini izleyebilecek olmanın heyecanını yaşıyorlar. Ayrıca Disney+, çok yakında “Umami”, “Başka Bir Sen”, “Kalender” ve kod adı “Aşkı Hatırla” gibi yerli orijinal yapımlarını da izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Disney+’ın güçlü ebeveyn kontrolü özellikleri sayesinde, ailedeki herkes için uygun bir izleme deneyimi mümkün. Kullanıcılar, yetişkinlere yönelik içeriklere çocuklar için erişim sınırı koyarken, mevcut Junior Modu’nun yanı sıra PIN korumalı profiller de oluşturabiliyor.