Dişil Enerjinizi Uzaya Kadar Çıkaracak 12 Şarkı
Dişil Enerjinizi Uzaya Kadar Çıkaracak 12 Şarkı
Kadınlar, siz her zaman her şeyin en güzelini ve en özelini hak ediyorsunuz. Bu playlist enerjinizi tavan yapsın!
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1. Mustafa Sandal - Gel Bana
2. Melis Kar - Yatıya
3. Hande Yener - Sopa (Official Hd Video)
4. Günahkar tutku
5. Emrah Çalapkulu - İyi Ki Geldin
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6. Hadise - Aşk Kaç Beden Giyer
7. Tan Taşçı ft. Serdar Ortaç - Benim Gibi Olmayacak (Official Video)
8. 4Yüz "Kız Kıza" [Official Music Video ]
9. Gülşen - Dillere Düşeceğiz (Official Pseudo Video)
10. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin (Official Video)
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11. Hepsi - Yalan (Official Video)
12. Nil Karaibrahimgil - Peri ft. Ayben
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