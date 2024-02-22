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Dişil Enerjinizi Uzaya Kadar Çıkaracak 12 Şarkı

etiket Dişil Enerjinizi Uzaya Kadar Çıkaracak 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 12:01

Kadınlar, siz her zaman her şeyin en güzelini ve en özelini hak ediyorsunuz. Bu playlist enerjinizi tavan yapsın!

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1. Mustafa Sandal - Gel Bana

2. Melis Kar - Yatıya

3. Hande Yener - Sopa (Official Hd Video)

4. Günahkar tutku

5. Emrah Çalapkulu - İyi Ki Geldin

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6. Hadise - Aşk Kaç Beden Giyer

7. Tan Taşçı ft. Serdar Ortaç - Benim Gibi Olmayacak (Official Video)

8. 4Yüz "Kız Kıza" [Official Music Video ]

9. Gülşen - Dillere Düşeceğiz (Official Pseudo Video)

10. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin (Official Video)

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11. Hepsi - Yalan (Official Video)

12. Nil Karaibrahimgil - Peri ft. Ayben

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