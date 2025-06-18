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Dışarıya Neden Çıkmadıklarını Bahanelere Sığınmadan Dile Getiren Kişiler

Dışarıya Neden Çıkmadıklarını Bahanelere Sığınmadan Dile Getiren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.06.2025 - 17:49

Dürüst olmak, düşündüğünü söylemek her yerde her kültürde övülür, erdemli bir davranış olarak gösterilir ama %100 dürüst olabileceğimiz bir dünya da hayaldir. Özellikle gerek karşıdakini kırmamak gerek başımıza iş açmamak için türlü bahanelere sığınabiliriz. Eğer dışarıya davet ediliyorsak ve pek de çıkasımız gelmiyorsa standart bahanelerle bu davetleri geçiştirebiliriz. Ancak X'te sıradan bahanelere sığınmayanlar da var!

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Bakalım kim bu dürüstlük abideleri?

Bakalım kim bu dürüstlük abideleri?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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