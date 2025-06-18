Dışarıya Neden Çıkmadıklarını Bahanelere Sığınmadan Dile Getiren Kişiler

Dürüst olmak, düşündüğünü söylemek her yerde her kültürde övülür, erdemli bir davranış olarak gösterilir ama %100 dürüst olabileceğimiz bir dünya da hayaldir. Özellikle gerek karşıdakini kırmamak gerek başımıza iş açmamak için türlü bahanelere sığınabiliriz. Eğer dışarıya davet ediliyorsak ve pek de çıkasımız gelmiyorsa standart bahanelerle bu davetleri geçiştirebiliriz. Ancak X'te sıradan bahanelere sığınmayanlar da var!