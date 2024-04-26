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Dinlerken Başka Bir Boyuta Işınlanacağınız 12 Tamino Şarkısı

etiket Dinlerken Başka Bir Boyuta Işınlanacağınız 12 Tamino Şarkısı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 20:01

Huzur, hüzün... Kelimelerle tarif edemeyeceğimiz her duyguyu bir anda yaşatan o muhteşem ses ile sizi başbaşa bırakıyoruz. Dikkat edin, gözlerinizi kapatıp dinlerseniz kendinizi başka bir evrende bulabilirsiniz, bizden söylemesi!

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1. Tamino - Indigo Night Live at AB - Ancienne Belgique

2. Tamino - Habibi (Live)

3. Tamino – Cigar (Cabin Sessions 1/5)

4. Tamino & Angèle - Sunflower (Official Video)

5. Tamino - Persephone

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6. Cinnamon

7. Tamino - Crocodile

8. Tamino - You Don't Own Me

9. Tamino - The Longing (Live)

10. Tamino - The First Disciple

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11. Tamino - Sun May Shine

12. Tamino - Fascination

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