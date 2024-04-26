Dinlerken Başka Bir Boyuta Işınlanacağınız 12 Tamino Şarkısı
Dinlerken Başka Bir Boyuta Işınlanacağınız 12 Tamino Şarkısı
Huzur, hüzün... Kelimelerle tarif edemeyeceğimiz her duyguyu bir anda yaşatan o muhteşem ses ile sizi başbaşa bırakıyoruz. Dikkat edin, gözlerinizi kapatıp dinlerseniz kendinizi başka bir evrende bulabilirsiniz, bizden söylemesi!
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1. Tamino - Indigo Night Live at AB - Ancienne Belgique
2. Tamino - Habibi (Live)
3. Tamino – Cigar (Cabin Sessions 1/5)
4. Tamino & Angèle - Sunflower (Official Video)
5. Tamino - Persephone
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6. Cinnamon
7. Tamino - Crocodile
8. Tamino - You Don't Own Me
9. Tamino - The Longing (Live)
10. Tamino - The First Disciple
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11. Tamino - Sun May Shine
12. Tamino - Fascination
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