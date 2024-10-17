Dinlerken Aklınızı Başınızdan Alacak ve 'Nasıl Yapmışlar?' Dedirtecek 10 Yabancı Şarkı
Dinlerken Aklınızı Başınızdan Alacak ve 'Nasıl Yapmışlar?' Dedirtecek 10 Yabancı Şarkı
Müzik, bazen öyle yaratıcı ve sofistike şekillerde üretiliyor ki, dinlediğimizde sadece keyif almakla kalmıyor, aynı zamanda bu şarkıların nasıl yapıldığını merak etmekten kendimizi alamıyoruz. İşte dinlerken aklınızı başınızdan alacak ve 'Nasıl yapmışlar?' sorusunu sorduracak 10 inanılmaz şarkı!
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1. Radiohead - Paranoid Android
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2. Daft Punk – Around the World
3. Pink Floyd – Echoes
4. Aphex Twin – Windowlicker
5. Tame Impala – Let It Happen
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