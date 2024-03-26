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Dinledikçe Enerjinizi Tavana Çıkaracak Ve Yaşam Sevinci Verecek En İyi 13 Jungle Şarkısı

etiket Dinledikçe Enerjinizi Tavana Çıkaracak Ve Yaşam Sevinci Verecek En İyi 13 Jungle Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 19:06

Jungle hem melodisi hem de şarkı sözleri ile sizi tam olarak kalbinizin orta yerinden vuracak bir grup. Modunuz mu düşük? Canınız yataktan çıkmak mı istemiyor? Hemen bir şarkı açın ve hareketlenin!

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1. Back On 74

2. Good Times

3. Casio

4. Candle Flame

5. I've Been In Love

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6. Busy Earnin'

7. Happy Man

8. All Of The Time

9. Dominoes

10. Keep Moving

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11. Romeo

12. Lifting You

13. Mama Oh No

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