Dinledikçe Enerjinizi Tavana Çıkaracak Ve Yaşam Sevinci Verecek En İyi 13 Jungle Şarkısı
Dinledikçe Enerjinizi Tavana Çıkaracak Ve Yaşam Sevinci Verecek En İyi 13 Jungle Şarkısı
Jungle hem melodisi hem de şarkı sözleri ile sizi tam olarak kalbinizin orta yerinden vuracak bir grup. Modunuz mu düşük? Canınız yataktan çıkmak mı istemiyor? Hemen bir şarkı açın ve hareketlenin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Back On 74
2. Good Times
3. Casio
4. Candle Flame
5. I've Been In Love
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Busy Earnin'
7. Happy Man
8. All Of The Time
9. Dominoes
10. Keep Moving
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Romeo
12. Lifting You
13. Mama Oh No
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda