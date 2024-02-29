Dinledikçe Dinleyisiniz Gelecek: Mutlaka Dinlemeniz Gereken 14 Melis Fis Parçası

Melis Fin sosyal medya ile hayatımıza girdikten sonra her söylediği şarkı ile kalbimizi biraz daha, biraz daha ve biraz daha çaldı. Sonunda ise dinlemeye doyamayacağımız coverlar ve şarkılar bıraktı. Kulaklıklarınızı taktıysanız aşırı keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz!