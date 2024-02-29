Dinledikçe Dinleyisiniz Gelecek: Mutlaka Dinlemeniz Gereken 14 Melis Fis Parçası
Dinledikçe Dinleyisiniz Gelecek: Mutlaka Dinlemeniz Gereken 14 Melis Fis Parçası
Melis Fin sosyal medya ile hayatımıza girdikten sonra her söylediği şarkı ile kalbimizi biraz daha, biraz daha ve biraz daha çaldı. Sonunda ise dinlemeye doyamayacağımız coverlar ve şarkılar bıraktı. Kulaklıklarınızı taktıysanız aşırı keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Kara Kedi
2. Gülü Sevdim Dikeni Battı
3. Uyku Yok
4. Kimler Kimler
5. Bak Bana
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6. Deliriyorum
7. Paranoya
8. Çek Vur
9. Bir Ömür Daha
10. Kötü Biri
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11. Biz Neyiz?
12. Trajikomedi
13. Kendini Kandır
14. Nasıl Uyuyorsun?
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