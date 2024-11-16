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Dinginlik Arayanlara Özel: Kasım’da Dinlemelik Kışın Ruhunu Yansıtan 12 Şarkı

etiket Dinginlik Arayanlara Özel: Kasım’da Dinlemelik Kışın Ruhunu Yansıtan 12 Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 23:38

Kasım geldi, hava soğudu, günler kısaldı… Artık yavaşlayıp derin bir nefes alma zamanı! Eğer sen de bu ayın sakin havasına kendini kaptırıp biraz dinginlik arıyorsan, doğru yerdesin. Sıcak bir içecek, rahat bir köşe ve bu şarkılarla kışın o huzurlu, iç ısıtan ruhunu iliklerine kadar hissedeceksin. Hadi, bu listeyle kasımın keyfini çıkaralım!

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Turkish Delight - Cascade

Kafabindünya - Mutlu Son

Hedonutopia - Çöl

Farid Farjad - Ayrılık

Eleni Vitali - Gramma Kai Grafi

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Maya Perest - Yok Bana Bu Cihanda

Leman Sam - Gül Güzeli

Barcelona - Please Don't Go

Mozart - Canzonetta Sull'aria

Moğollar - Yolum Seninle

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Zeynep Bakşi Karatağ – Gözlerim Denizde

Mohsen Namjoo - Khan Baji

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