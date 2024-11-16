Dinginlik Arayanlara Özel: Kasım’da Dinlemelik Kışın Ruhunu Yansıtan 12 Şarkı

Kasım geldi, hava soğudu, günler kısaldı… Artık yavaşlayıp derin bir nefes alma zamanı! Eğer sen de bu ayın sakin havasına kendini kaptırıp biraz dinginlik arıyorsan, doğru yerdesin. Sıcak bir içecek, rahat bir köşe ve bu şarkılarla kışın o huzurlu, iç ısıtan ruhunu iliklerine kadar hissedeceksin. Hadi, bu listeyle kasımın keyfini çıkaralım!