Dinginlik Arayanlara Özel: Kasım’da Dinlemelik Kışın Ruhunu Yansıtan 12 Şarkı
Dinginlik Arayanlara Özel: Kasım’da Dinlemelik Kışın Ruhunu Yansıtan 12 Şarkı
Kasım geldi, hava soğudu, günler kısaldı… Artık yavaşlayıp derin bir nefes alma zamanı! Eğer sen de bu ayın sakin havasına kendini kaptırıp biraz dinginlik arıyorsan, doğru yerdesin. Sıcak bir içecek, rahat bir köşe ve bu şarkılarla kışın o huzurlu, iç ısıtan ruhunu iliklerine kadar hissedeceksin. Hadi, bu listeyle kasımın keyfini çıkaralım!
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Turkish Delight - Cascade
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Kafabindünya - Mutlu Son
Hedonutopia - Çöl
Farid Farjad - Ayrılık
Eleni Vitali - Gramma Kai Grafi
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Maya Perest - Yok Bana Bu Cihanda
Leman Sam - Gül Güzeli
Barcelona - Please Don't Go
Mozart - Canzonetta Sull'aria
Moğollar - Yolum Seninle
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