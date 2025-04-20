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Dikkat! En Çok Kirlenen Ama En Az Temizlenen Yerler

etiket Dikkat! En Çok Kirlenen Ama En Az Temizlenen Yerler

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 12:01

Evinizi pırıl pırıl temizlediğinizi mi düşünüyorsunuz? O zaman bir de şu gözden kaçan yerlere bakın! Çünkü bazı noktalar var ki sürekli kirleniyor ama temizlik sırasında ya unutuluyor ya da önemsenmiyor. Birlikte inceleyelim!

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Kapı kolları ve ışık düğmeleri.

Kapı kolları ve ışık düğmeleri.

Ellerinizin en sık dokunduğu yerlerden biri olan kapı kolları ve ışık düğmeleri, bakterilerin adeta oyun parkı. Özellikle dışarıdan geldikten sonra ilk temas ettiğiniz bu noktalar düşündüğünüzden çok daha fazla mikrop barındırıyor. Ama temizlik yaparken de genellikle unutuluyor. Haftada en az bir kez antibakteriyel bir bezle silerek bu gizli tehdidi ortadan kaldırabilirsiniz. Unutmayın, evinizde hijyenin ilk adımı ellerinizin dokunduğu yerlerden geçiyor.

Telefon ve kumandalar.

Gün boyu elinizden düşmeyen telefonlar ve kumandalar mikropların en çok sevdiği yüzeylerden biri ne yazık ki. Yemek yerken, tuvaletten sonra veya dışarıdayken bile dokunduğunuz bu cihazlar hijyen açısından büyük risk taşıyor. Telefon yüzeyinde bağırsak bakterileri ve hatta E. coli gibi zararlı mikroplar bulunabiliyor. Haftada birkaç kez mikrofiber bir bez ve alkollü temizleyicilerle silerek sağlığınızı riske atmamış olursunuz. Aksi halde, farkında olmadan mikropları yüzünüze ve ağzınıza taşıyorsunuz.

Buzdolabı kolları ve rafları.

Buzdolabı kolları ve rafları.

Buzdolabınızı temiz tutmaya çalışıyorsunuz ama kapağı ve rafları genellikle gözden kaçıyor. Süt, et ve sebze suları damladığında kısa sürede bakteri yuvasına dönüşebiliyor. Üstelik ellerinizle sıkça dokunduğunuz buzdolabı kolları da hijyen açısından oldukça riskli. Ayda en az iki kez sirke veya karbonatlı suyla silerek bu alanları güvenli hale getirmeniz şart.

Çanta ve cüzdanlar.

Çanta ve cüzdanlar.

Her gün yanınızda taşıdığınız çanta ve cüzdanlar adeta gezici bir bakteri kolonisi. Toplu taşımada, markette veya restoranlarda masaya koyduğunuz çantanız dış ortamdaki kirleri toplayarak eve taşıyor. Aynı şekilde cüzdanınızın içindeki para ve kartlar da hijyen açısından tehlike saçıyor. Ayda birkaç kez çantanızı ve cüzdanınızı nemli bir bezle silerek temizlemelisiniz veya yıkanabilir modelleri tercih edebilirsiniz. Çünkü farkında olmadan çantanızı mutfak tezgahına veya yatağınıza koyuyor olma ihtimaliniz var.

Diş fırçası ve tutacağı.

Diş fırçası ve tutacağı.

Ağız hijyeniniz için kullandığınız diş fırçanız, nemli ortam nedeniyle bakteri üremesi için mükemmel bir alan. Hele bir de fırçanızı lavabonun yanında açıkta bırakıyorsanız üzerindeki mikropları tahmin bile edemezsiniz. Üstelik diş fırçalıkları da genellikle göz ardı ediliyor ve içinde su birikintileri kalıyor. Fırçanızı düzenli olarak değiştirmeniz ve tutacağı haftada en az bir kez dezenfekte etmeniz çok önemli. Temiz bir gülümseme sağlıklı bir fırçayla başlar.

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Kahve makinesi ve çaydanlık.

Kahve makinesi ve çaydanlık.

Kahve ve çay keyfiniz harika ama makinelerinizin içi ne kadar temiz? Kahve makinelerinin su hazneleri ve çaydanlıkların iç yüzeyi zamanla kireç, bakteri ve küf oluşturuyor. Özellikle sürekli nemli kalan bu alanlar yüzünden pek de sağlıklı bir şey içmemiş olursunuz.  Rutin olarak ayda en az bir kez sirke veya karbonatlı suyla temizleyerek bakteri oluşumunu engellemiş olursunuz. Yoksa farkında olmadan kahvenize mikropları da ekliyor olabilirsiniz.

Perdeler ve storlar.

Perdeler ve storlar.

Evinizi temizlerken süpürgeyi çalıştırıyor, yerleri siliyorsunuz ama perdelerinizi ne sıklıkla yıkıyorsunuz? Toz, kir ve hatta mutfaktaki yemek kokuları perdelere ve storlara kolayca siniyor. Üstelik toz akarları için mükemmel bir barınak oluşturuyorlar. Perdelerinizi en az iki ayda bir yıkayarak veya storlarınızı nemli bir bezle silerek alerji riskini ortadan kaldırmalısınız. Çünkü kimse gizli bir toz bulutunun içinde yaşamak istemez. Değil mi?

Tuzluk ve baharatlıklar.

Tuzluk ve baharatlıklar.

Yemek yaparken en çok dokunduğunuz şeylerden biri de tuzluk ve baharatlıklar. Elleriniz temiz değilken veya çiğ etle temas ettikten sonra bu malzemelere dokunduğunuzda bakteriler kolayca yayılıyor. Bu yüzden mutfağınızda hijyen açısından büyük bir risk oluşuyor. Haftada bir kez nemli bir bez ve sirke karışımıyla silerek temizlemelisiniz. Sonuçta baharatların tadı kadar temizliği de önemli.

Bilgisayar klavyesi ve mouse.

Evde veya ofiste en çok dokunduğunuz şeylerden biri de klavye ve mouse sonuçta. Gün içinde defalarca ellerinizle temas ettiğiniz bu yüzeyler yemek kırıntılarından toza kadar birçok kir biriktiriyor. Hatta araştırmalara göre, bir klavyede tuvalet klozetinden bile daha fazla bakteri bulunabiliyormuş. Haftada birkaç kez dezenfektanlı mendille silmeniz gerek. Bilgisayar başında uzun saatler geçiriyorsanız bu noktayı asla atlamayın.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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