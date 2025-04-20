Dikkat! En Çok Kirlenen Ama En Az Temizlenen Yerler

Kahve ve çay keyfiniz harika ama makinelerinizin içi ne kadar temiz? Kahve makinelerinin su hazneleri ve çaydanlıkların iç yüzeyi zamanla kireç, bakteri ve küf oluşturuyor. Özellikle sürekli nemli kalan bu alanlar yüzünden pek de sağlıklı bir şey içmemiş olursunuz. Rutin olarak ayda en az bir kez sirke veya karbonatlı suyla temizleyerek bakteri oluşumunu engellemiş olursunuz. Yoksa farkında olmadan kahvenize mikropları da ekliyor olabilirsiniz.