Dikkat! En Çok Kirlenen Ama En Az Temizlenen Yerler
Evinizi pırıl pırıl temizlediğinizi mi düşünüyorsunuz? O zaman bir de şu gözden kaçan yerlere bakın! Çünkü bazı noktalar var ki sürekli kirleniyor ama temizlik sırasında ya unutuluyor ya da önemsenmiyor. Birlikte inceleyelim!
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Kapı kolları ve ışık düğmeleri.
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Telefon ve kumandalar.
Buzdolabı kolları ve rafları.
Çanta ve cüzdanlar.
Diş fırçası ve tutacağı.
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Kahve makinesi ve çaydanlık.
Perdeler ve storlar.
Tuzluk ve baharatlıklar.
Bilgisayar klavyesi ve mouse.
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