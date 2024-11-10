Dikey Süpürgenin Elektrikli Süpürgelerden 10 Farkı

Philips 8000 Serisi, tek şarj ile Eco modunda 360 m²’den fazla, Turbo modunda ise 135 m²’den fazla alanı temizler. Turbo ayarında bile tüm evi etkili bir şekilde temizleyebilirsin. Elektrikli süpürgelere oranla daha fazla esneklik sunan bu dikey süpürge, aksesuar olarak sunulan ilave bataryalar ve hızlı şarj cihazı (XV1797) ile temizlik kapsamını iki katına çıkarma imkanı tanır. Böylece, hem zaman kazanır hem de temizlik işlemini daha pratik hale getirirsin!