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Dikey Süpürge Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

etiket Dikey Süpürge Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Özge
Özge - Onedio Üyesi
21.07.2026 - 11:01
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Dikey süpürgeler hayatımıza girdiğinden beri temizlik külfeti de resmen buhar oldu uçtu. Ama siz hala bu yeniliğe ayak uydurmamış ya da aradığınız o ömürlük süpürgeyi bir türlü bulamamış olabilirsiniz. Hazır evin toz yükü zirve yapmışken süpürgenizi yenilemeyi ciddi ciddi gözden geçiriyorsanız, bu kriterlere mutlaka göz attığınızdan emin olun!

İşte bir dikey süpürgeyi dikey süpürge yapan o kriterler!

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1. Yüksek Emiş Gücü

Bir dikey süpürgeyi iyi süpürge yapan esas özelliği yüksek emiş gücüdür. Evdeki kir, tür, kırıntı demeden her şeyi çekerek ortalığı pırıl pırıl yapan bir süpürge ile ev temizliğini gözünüzde büyütmeniz gerekmez. Halının diplerine ya da duvarların köşelerine saklanan kirler, hayatınızdan hızla çıkar gider.

2. Aparat Artısı

Elinizdeki süpürgenin ne kadar çok aparatı varsa ev temizliğinde o kadar artıdasınız demektir. Ama bu aparatların bol olmasından ziyade işlevsel ve kullanışlı olmasına dikkat etmeniz gerekir. Koltuk minderlerinin arasına giren, tezgahta kullanılabilen, elde kolayca taşınan parçalarla evdeki her yüzeyi kolayca temizlersiniz.

3. Farklı Zemin Kullanımı

Dikey süpürgelerin olmazsa olmaz özelliği zemin uyumudur. Çoğu süpürge sadece ahşap zeminde iyi çalıştığından aslında evde pek iş görmez. Ama ahşap, mermer, tekstil demeden tüm yüzeylerle uyumlu bir süpürge sizi gerçek anlamda çileden kurtarır. Buna ek olarak ıslak kuru zemin kullanımına da uygun olan Philips 9000 Serisi AquaTrio ise sizin için resmen süper kahramana dönüşür.

4. Batarya Kapasitesi

Batarya ömrü, temizlik kalitesinde her şey demektir. Yüksek modda bile uzun süreli batarya ömrüne sahip olan bir süpürge, sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tam temizliğin orta yerindeyken bir anda bataryanın boşaldığını görmek, resmen içinizdeki temizlik aşkını öldürür. Bu durumla karşılaşmamak için şarj süresini ve farklı modlardaki batarya kullanımını değerlendirerek hareket etmeniz avantajınıza olur.

5. Taşıma Kolaylığı

Dikey süpürgelerle birlikte sonunda hayatımızdaki kablo derdi bitti. Ama şimdi dikkat etmeniz gereken başka bir kriter var. O da süpürgenin kolay taşınabilirliği. Her ne kadar kablo derdi olmasa da ağırlığı yüzünden neredeyse kol kası çalışıyor gibi hissettiren süpürgeler, sizin için uygun değildir. Bir yerden sonra temizliği çileye dönüştüren ürünler yerine, şöyle tüm yüzeylerde kolayca akan ve siz zorlamadan bile derinlemesine temizlik yapan bir model, sizin için gerçek kurtarıcıdır.

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6. Silme Fonksiyonu

Bu özelliğe çok az rastlanır ama dikey süpürgenizde yer silme fonksiyonu varsa tek seferde tüm evi 'bal dök yala' yapmış olursunuz. Philips 9000 Serisi AquaTrio gibi profesyonel bir seçim yaparsanız evdeki tüm kirleri tek seferde toplamakla kalmaz, aynı zamanda yerde ıslaklık bırakmadan silme işlemi de yaparsınız. Özellikle vakti kısıtlı ve çok çalışan bir insansanız, bu pratik özelliği de kriterlerinize mutlaka eklemelisiniz. Öyle moptu kovaydı derdiyle uğraşmadan rahat rahat temizlik yapabilirsiniz.

7. Toz Filtreleme

Bir dikey süpürgenin sadece ortalıktaki görünür kiri gidermesi yetmez. Aynı zamanda göze görünmeyen ufak toz zerreciklerini ve partikülleri de içine hapsetmesi gerekir. Evdeki hava kalitesini düşüren gizli alerjenler ve bakteriler, toz filtresine sahip bir süpürgeniz varsa sizin için sorun olmaktan çıkar gider.

8. İnce Tasarım

Tercih ettiğiniz dikey süpürge yeterince ince değilse aslında bir dikey süpürgeye sahip olmanızın da çok bir anlamı kalmaz. Çünkü elinizdeki süpürge mobilya altlarına giremiyor ve dipteki kirlere yetişemiyorsa, zaten sizin için ev işlerini kolaylaştırmıyor demektir. İnce ve hafif tasarımı, esnek dönüş kapasitesine sahip başlıkları olan bir süpürge ise her seferinde derin temizlik garantisi verir.

9. Tüy Toplama Özelliği

Evcil hayvanlı bir eviniz varsa evdeki tüy dağılımını göz önünde bulundurmadan asla dikey süpürge almamalısınız. Çünkü hayvan tüyleri sadece zemine ve havaya dağılmaz. Aynı zamanda tüm mobilya yüzeylerine ve kıyafetlere siner. Farklı aparatlarıyla her yüzeye uyum sağlayan, yüksek emiş gücü ve etkili filtreleme özellikleriyle toz, kepek, kıl derdini ortadan kaldıran bir süpürge, evinizin daha sağlıklı hale gelmesine de yardımcı olur.

10. Hazne Temizleme Kolaylığı

Her şey bitirip kendinizi rahatça koltuğa atmadan önce süpürge haznesinde biriken kirleri de boşaltmanız gerekir. Ama bazı süpürgelerin hazne tasarımı o kadar kullanışsızdır ki boşaltma sırasında neredeyse topladığınız tozun bir kısmını eve yayarsınız. İşte bu nedenle hazne boşaltmanın ne kadar rahat ve kolay olduğu da kriter listenize eklenmesi gereken bir faktördür. Philips 9000 Serisi AquaTrio dikey süpürge ise size sadece bu kolaylığı sunmakla kalmaz, akıllı teknolojisiyle kendi kendini temizler. Yani hem evinizin hem de kullandığınız ekipmanların temizliğinden emin olabilirsiniz.

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11. Estetik Görünüm

11. Estetik Görünüm

Bir süpürge sadece iyi performans gösterecek diye bir şey yok. Elinizin hep altında, evin tam orta yerinde duran bir süpürgenin elbette ev dekorasyonuyla uyumlu olması da gerekir. Sizi bu aşamada da yanıltmayan Philips 9000 Serisi AquaTrio ile evinize aşırı estetik bir dekoratif dokunuş yapabilirsiniz.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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