Dikey Süpürge Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
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Dikey süpürgeler hayatımıza girdiğinden beri temizlik külfeti de resmen buhar oldu uçtu. Ama siz hala bu yeniliğe ayak uydurmamış ya da aradığınız o ömürlük süpürgeyi bir türlü bulamamış olabilirsiniz. Hazır evin toz yükü zirve yapmışken süpürgenizi yenilemeyi ciddi ciddi gözden geçiriyorsanız, bu kriterlere mutlaka göz attığınızdan emin olun!
İşte bir dikey süpürgeyi dikey süpürge yapan o kriterler!
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1. Yüksek Emiş Gücü
2. Aparat Artısı
3. Farklı Zemin Kullanımı
4. Batarya Kapasitesi
5. Taşıma Kolaylığı
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6. Silme Fonksiyonu
7. Toz Filtreleme
8. İnce Tasarım
9. Tüy Toplama Özelliği
10. Hazne Temizleme Kolaylığı
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11. Estetik Görünüm
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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