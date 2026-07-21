Dikey Süpürge Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Her şey bitirip kendinizi rahatça koltuğa atmadan önce süpürge haznesinde biriken kirleri de boşaltmanız gerekir. Ama bazı süpürgelerin hazne tasarımı o kadar kullanışsızdır ki boşaltma sırasında neredeyse topladığınız tozun bir kısmını eve yayarsınız. İşte bu nedenle hazne boşaltmanın ne kadar rahat ve kolay olduğu da kriter listenize eklenmesi gereken bir faktördür. Philips 9000 Serisi AquaTrio dikey süpürge ise size sadece bu kolaylığı sunmakla kalmaz, akıllı teknolojisiyle kendi kendini temizler. Yani hem evinizin hem de kullandığınız ekipmanların temizliğinden emin olabilirsiniz.