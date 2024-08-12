Dijital Yasaklar Yeni Dünyayı Nereye Taşıyor?

Geçen hafta baba-kız muhteşem bir mavi yolculuk yaptık. Babam 92 yaşında ve Ege’nin koylarının ona yeni bir yaşama sevinci kattığına şahit oldum. Dostlarım bilir. Her gün Instagram’da paylaşımlarda hoş bir hikâye anlatıyorum. Ama ne yazık ki bugünlerde, Instagram yasaklı olduğu için bu şansı yakalayamadım. Yakalasaydım, belki Ege’nin güzelliklerini sizinle ve bütün dünya ile paylaşma fırsatı bulurdum.

Ben, Instagram’ın yasaklanmasını paylaşımlarım açısından sorun etmiyorum. Ancak dijital bir dünyadayız ve “yasaklar” üzerine, mavi yolculuk boyunca düşünme fırsatı buldum. İşte bunu paylaşma ihtiyacı hissettim.

Yasaklar konusunda, temel kanaatim şudur: Uluslararası çapta kullanılan bir sosyal medya platformunu engellemek, günümüzün küresel iletişim çağında stratejik bir hatadır. Bu tür bir eylem, adeta modern bir iletişim rekabetinde en etkili araçtan kendini mahrum bırakmak gibidir. Dahası, böyle bir karar, ülkenin uluslararası saygınlığına ve güvenilirliğine ciddi zarar veriyor ve onu çağdaş dünyadan izole ediyor. Bu nedenle, bu tür kısıtlayıcı politikaların bir an önce gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi, ülkenin çıkarları açısından büyük önem taşıyor.